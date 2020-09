Remus Lăpușan cere demisia Monicăi Anisie

Liderii PRO România Cluj condamnă modul în care autoritățile publice au gestionat începutul noulul an școlar și solicită demisia Monicăi Anisie din fruntea Ministerului Educației. ”Începutul anului școlar, pe lângă emoția reîntâlnirii cu colegii, se asociază întotdeauna cu culorile toamnei. În acest an, începutul se mai asociază și cu preocuparea firească privind prevenirea infectării cu coronavirus.

Din nefericire, anul acesta, prima zi de școală este marcată și de lipsa de profesionalism dovedită de conducerea Ministerului Educației. Cu doar trei zile înainte să înceapă școala, Ministerul Educației publică regulile de predare online și anunță că “este important să știe părinții că nu este obligatoriu să vină cu avizul epidemiologic în prima zi de școală”. Mai mult, doamna ministru al educației face declarații descurajante pentru noi toți, dovedind lipsă de raționament, precum și necunoașterea legislației în vigoare: “În fiecare an, în fiecare unitate de învățământ se stabilește un orar. Când vine partea aceasta de iarnă, are un program de iarnă. Ce se întâmplă, se micșorează ora. Deci are unitatea de învățământ libertatea toată de a micșora orele.” Oare ce vrea să spună Monica Anisie?! Credem că ar fi momentul unei demisii de onoare …”

”Speranțele noastre de mai bine se îndreaptă spre familie și școală, spre elevi, profesori și părinți! Să avem cu toții un an școlar lipsit de evenimente nedorite, cu sănătate și rezultate cât mai bune la învățătură!”, a declarat Remus Lăpușan.