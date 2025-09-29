SPORT

Remiză de mare luptă în Derby de Cluj, între U și CFR, după patru goluri spectaculoase

29 septembrie 20250 commentarii

U și CFR au încheiat la egalitate, scor 2-2 (2-1), confruntarea din Derby de Cluj disputată luni seara pe Cluj Arena, în etapa a 11-a din SuperLigă. Feroviarii au început în forță disputa și au reușit să debloce tabela încă din minutul 9, când Djokovic a reluat imparabil cu capul după o lovitură liberă, dar ”șepcile roșii” au egalat în minutul 34 după șutul lui Mikanovic, deviat decisiv de Matei Ilie. Formația lui Ioan Ovidiu Sabău a reușit să preia avantajul după doar trei minute la bijuteria lui Lukic, tot după o execuție perfectă cu capul. Tânărul Biliboc l-a executat pe Gertmonas în minutul 58, cu o ”torpilă” din marginea careului. Nimic deosebit nu s-a mai întâmplat apoi până la finalul meciului, un rezultat care nu ajută însă deloc marile rivale în ce privește situația din clasament. Astfel, U Cluj rămâne fără victorie încă pe teren propriu în acest sezon, în timp ce echipa din Gruia se poate ”lăuda” doar cu o victorie în cele 10 meciuri jucate până acum în SuperLigă.

Echipele de start:

U Cluj: Gertmonas – Mikanovic, Cisse, Cristea, Chipciu – Artean, Drammeh – Postolachi, Nistor, El Sawy – Lukic
Rezerve: Lefter, Chirilă, Capradossi, Toșca, Miguel Silva, Codrea, Murgia, Fabry, Orban, Bota, Macalou, Trică

CFR Cluj: Hindrich – Coco, Sinyan, Ilie, Camora – Muhar, Djokovic, Keita – Cordea, Munteanu, Biliboc
Rezerve: Gal, Abeid, Kun, Zouma, Kresic, Emerllahu, Korenica, Păun, Fică, Ciubăcan, Slimani, Cernigoi

O nouă ediție a Derby de Cluj, unul care pe lângă pasiuni extraordinare, se joacă în acest sezon într-un context în care ambele formații n-au avut deloc un start bun și au emoții pentru accederea în play-off. Înaintea acestui meci, ”șepcile roșii” au cinci puncte în fața feroviarilor, la care golgheterul sezonului trecut, Louis Munteanu, este titular după mult timp, după o serie de accidentări succesive. Asistență surprinzător de redusă în tribunele Cluj Arena.

Feroviarii au avut lovitura de start și au beneficiat de prima lovitură de colț în chiar primul minut. Munteanu reia spectaculos peste poartă din mijlocul careului, în min.6 dar se fluieră offside. CFR este mai prezentă în jumătatea adversă în acest început de meci. GOOOOOOOL CFR Cluj! DJOKOVIC reia imparabil cu capul lângă bară, în min.9, după o lovitură liberă excelent executată de Cordea! Nicio șansă pentru Gertmonas! 0-1! Șut bun trimis de Munteanu de pe partea stângă, dar balonul este blocat de Cristea în fața porții, în min.13. Keita nu prinde cadrul porții cu un șut expediat din afara careului, în min.19. Prima fază periculoasă a Universității vine în min.21, la șutul peste transversală trimis de Postolachi din 16 metri. Cartonaș galben văzut de Muhar, în min.33, după un fault asupra lui Drammeh. GOOOOOOL U Cluj! ILIE deviază nefericit în propria poartă la șutul lui MIKANOVIC, în min.34! 1-1! GOOOOOOL U Cluj! LUKIC înscrie cu o lovitură de cap perfectă, în min.37, după o centrare venită de la Nistor, făcând inutil plonjonul lui Hindrich! 2-1! Două minute suplimentare pentru prima repriză. Gertmonas scoate în corner cu un reflex extraordinar la șutul puternic al lui Munteanu, în min.45+1! Pauză pe Cluj Arena, după 45 de minute extrem de spectaculoase în teren, dar și în tribune.

Emerllahu și Korenica introduși în joc de Andrea Mandorlini după pauză, au fost înlocuiți Cordea și Djokovic. Galben și pentru Lukic, după o intervenșie tare asupra lui Ilie, în min.48. Biliboc reia pe lângă poartă, în min.50. Aproape de autogol Cisse la reluarea lui Biliboc, în min.53. Ocazie bună de gol pentru Postolachi, în min.54, șutul acestuia a trimis mingea la câțiva centimetri de bara porții feroviare! Fază la indigo la cealaltă poartă, cu Emerllahu în prim plan, în min.57. GOOOOOOL CFR Cluj! BILIBOC îl execută pe Gertmonas, în min.58, cu un șut violent la colțul lung trimis din 16 metri! 2-2! Primele schimbări făcute și de Ioan Ovidiu Sabău, în min.64: Bota în locul lui El Sawy, și Codrea în locul lui Drammeh. 14.000 de spectatori la acest meci, cifră oficială. Intră și Macalou la Universitatea, în min.69, în locul lui Postolachi. Fică intră în locul lui Muhar, la CFR, în min.71. Biliboc, accidentat, este înlocuit de Kun, în min.76. Fabry și Silva îi înlocuiesc pe Chipciu și Nistor, în min.77. Lukic se grăbește și trimite mult pe lângă poartă din poziție bună, în min.79. Iese și Munteanu, în min.88, înlocuit de Cernigoi, la debut pentru ”vișinii”. Patru minute suplimentare pentru Derby de Cluj. Final de meci, o remiză intensă care însă nu ajută foarte mult pe cele două mari rivale în clasament.

Etapa viitoare, U Cluj va juca în deplasare cu Cszikszereda, în timp ce CFR va întâlni, în Gruia pe 5 octombrie, pe Hermannstadt.

