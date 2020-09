Reîntoarcere mascată

REPORTAJ Articol scris in EVENIMENT

Ziua de 14 septembrie 2020 a fost ziua Z pentru școlarii din România. Dacă până acum noul an școlar era marcat de grijile și bucuriile tradiționale, de data aceasta reîntoarcerea la clase a stat sub semnul luptei cu coronavirusul.

În școlile din centrul municipiului Cluj-Napoca, la prima întâlnire cu învățătorul, elevii din clasele pregătitoare au trebuit să descopere regulile legate de protejarea sănătății lor și a celor din jur. „Am învățat să fim mici soldăței care luptă cu virușii”, îi povestea Ștefan mamei sale despre cum a fost prima zi în clasa zero. De altfel, cuvintele care se auzeau cam în toate părțile erau „mască, mâini, distanță”. La Școala Generală Iuliu Hațieganu din cartierul clujean Mănăștur, elevii sunt foarte bucuroși că s-au revăzut după șase luni de absență.

Doamna învățătoare de la una dintre clasele primare arată spre hol și explică „De fiecare dată când ieșim afară sau ne întoarcem în clasă, respectăm liniile colorate trasate pe hol. Liniile roșii ne conduc afară iar pe cele galbene le urmăm când mergem în clasă”, explică învățătoarea. „Nu pupici, nu îmbrățișări, nu strîngem mâna”, le spunea elevilor învățătoarea dintr-o clasă de a IV-a.

Din păcate, nu toți elevii de la școlile clujene s-au reîntors luni în clase. Spre exemplu, la Liceul George Coșbuc din Cluj-Napoca școala a debutat cu o așa zisă festivitate desfășurată online, urmând ca abia astăzi o parte dintre ei să revină la clasă. Ceilalți însă vor rămâne acasă pentru a se pregăti în sistem online și abia după câteva săptămâni vor putea să învețe și ei la clasă.

În astfel de situație se vor afla elevii de la alte 98 de unităţi de învățământ incluși în scenariul galben. Asta înseamnă că, prin rotație o parte dintre elevii de la clasele de gimnaziu și liceu merg la școală iar ceilalți învață online.

La Liceul Teoretic „Octavian Goga” din Huedin, toți elevii au avut șansa să fie prezenți în clase în prima zi de școală din acest an marcat de pandemie. Pentru a spori însă măsurile de siguranță și a nu pune sănătatea școlarilor în pericol, conducerea unității de învățământ a decis ca elevii să meargă, luni, la școală în serii. Astfel, începând cu ora 8,30 a fost posibilă intrarea în școală a elevilor de la clasele 0-IV iar de la 8,45 a celor de la gimanziu. Liceenii au putut intra în unitatea de învățământ începând cu ora 11. Mai mult, reprezentanții Liceului „Octavian Goga” au decis ca elevii din fiecare ciclu de învățământ să aibă acces în școală prin zone diferite.

La Colegiul Național Andrei Mureșanu din Dej elevii toți elevii au fost prezenți luni la școală pentru a-și ridica pachetele cu cărți și a afla regulile privind desfășurarea cursurilor. Cum și această unitate de învățământ se înscrie în scenariul galben, de astăzi doar elevii din clasele primare, din cele de debut și cele terminale vor participa fizic la cursuri. De asemenea, toți elevii de la secția maghiară, indiferent de nivelul de studiu vor merge la cursuri în fiecare zi. Restul școlarilor vor merg la clase prin rotație. De asemenea, ca măsuri de creștere a siguranței elevilor, s-a decis ca dimineața, accesul în unitatea de învățământ să se facă la interval de câte cinci minute, de la șapte până la opt. Totodată, în curtea școlii, fiecare clasă are delimitat spațiu în care elevii să-și petreacă pauza.

În județul Cluj aproximativ 96.800 de elevi au început noul an şcolar în condiţii speciale, având în vedere pandemia cu noul coronavirus, unii dintre ei urmând a învăţa online, alţii în sistem hibrid sau cu prezenţă în clasă.

Conform Inspectoratului Școlar Județean Cluj, din cele 423 de unități școlare, la nivelul județului Cluj, 317 vor funcționa în scenariul verde, ceea ce înseamnă participarea zilnică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu aplicarea și respectarea tuturor normelor de protecție. Alte 98 de unităţi de învățământ au fost incluse în scenariul galben, ceea ce înseamnă participarea zilnică a preșcolarilor și a elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasa a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea normelor și revenirea parțială, prin rotație, a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea normelor.

C.P.