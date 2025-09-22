CULTURĂ

Regizorul Radu Jude își face debutul în spațiul artelor vizuale, printr-o expoziție la Paris

Prima instalaţie video a regizorului român Radu Jude, intitulată „Sleep #2”, este prezentată, începând de luni şi până pe 4 octombrie, la The Film Gallery din Paris.

Expoziţia marchează debutul lui Radu Jude în spaţiul artelor vizuale şi se desfăşoară în paralel cu retrospectiva integrală a filmelor sale, organizată de mk2 Bibliotheque – Centre Pompidou (23 septembrie – 11 octombrie), informează luni ICR, într-un comunicat remis AGERPRES.

Potrivit sursei citate, „Sleep #2” transpune în spaţiul galeriei filmul desktop realizat în 2024, construit în jurul unei transmisii live, prin EarthCam, a mormântului lui Andy Warhol din Pittsburgh. Artistul a reîncadrat această transmisie de pe computerul său din Bucureşti, iar ceea ce a început ca o glumă conceptuală la adresa filmului-fluviu „Sleep” (1964), semnat de Warhol, se transformă într-o reflecţie vizuală complexă despre privire, durată, autor şi mortalitate.

Lucrarea este prezentată pe patru ecrane, corespunzătoare structurii sezoniere a filmului, şi invită publicul să exploreze variaţiile de lumină, repetiţiile şi accidentele care animă imaginea. Prin intermediul unei camere web instalate în galerie, vizitatorii devin parte din mecanismul de observaţie al instalaţiei, fiind integraţi în logica supravegherii care a stat la baza concepţiei lucrării.

Expoziţia este însoţită de o serie de discuţii şi evenimente speciale.

* Luni, de la ora 18:00, Radu Jude va dialoga cu criticul de film Victor Morozov şi programatoarea de film şi arhivista Anastasia Melia Eleftheriou, întâlnire urmată la ora 19:00 de vernisaj.

* Pe 30 septembrie, de la aceeaşi oră, teoreticianul Dork Zabunyan şi istoricul şi criticul de film Elodie Tamayo vor discuta despre cinemaul expus în spaţiul galeriei şi despre filmele de arhivă ale lui Jude, într-o conversaţie moderată de Victor Morozov. În aceeaşi seară, de la ora 20:30, la Cinema L’Archipel, publicul este invitat la un omagiu adus centenarului lui Isidore Isou, cu o proiecţie specială în format 35 mm a filmului Traite de bave et d’eternite (1951), urmată de o dezbatere despre poziţia actuală a lui Jude în contextul cinemaului experimental şi politic contemporan.

* Pe 9 octombrie, The Film Gallery va inaugura o a doua expoziţie semnată de Radu Jude, The Exit of the Trains, realizată împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă şi în colaborare cu Centre Pompidou.

Acest proiect este cofinanţat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanţare pentru proiecte culturale destinate mediului internaţional.

Născut în 1977 la Bucureşti, Radu Jude este unul dintre cei mai importanţi cineaşti europeni ai momentului, autor al unei opere cinematografice ample şi transgresive.

Printre cele mai cunoscute filme ale sale se numără „Cea mai fericită fată din lume” (2009), „Aferim!” (2015, Ursul de Argint la Berlinale), „Ţara moartă” (2017), „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018, Globul de Cristal la Karlovy Vary), „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc” (2021, Ursul de Aur la Berlinale), „Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii” (2023, Premiul Special al Juriului la Locarno) şi „Eight Postcards from Utopia” (2024, împreună cu Christian Ferencz-Flatz).

Opera sa a fost prezentată în cadrul mai multor retrospective internaţionale, cea mai recentă fiind organizată la FIDMarseille în iulie 2025.

AGERPRES

