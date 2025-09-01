CULTURĂ

Regal muzical la Cluj: Dirijorul Cristian Măcelaru și Orchestra Simfonică WDR din Köln în Festivalul Internațional „George Enescu”

1 septembrie 20250 commentarii

Pe 2 septembrie 2025, la ora 19.00, sala Auditorium Maximum a Colegiului Academic din Cluj-Napoca va găzdui un eveniment de prim rang al vieții muzicale europene: Orchestra Simfonică WDR din Köln, aflată sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru, revine în România în cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. Programul serii promite o călătorie sonoră de mare rafinament, de la lirismul enescian și modernismul bartokian până la intensitatea romantică a lui Rahmaninov.

Programul serii

Concertul va debuta cu Rapsodia română nr. 2, în Re major, op. 11 de George Enescu, o lucrare mai puțin spectaculoasă decât prima rapsodie, dar cu o rafinată densitate poetică, plină de subtilități orchestrale. Alegerea ei pentru deschiderea serii are valoare simbolică, subliniind legătura dintre festival și moștenirea compozitorului care îi dă numele.

Momentul central va fi interpretarea Concertului pentru vioară nr. 1, BB 48a, de Béla Bartók, cu tânăra violonistă japoneză Wakana Kimura ca solistă. Considerat un opus de mare sensibilitate, concertul dezvăluie o dimensiune mai lirică și personală a lui Bartók, compus într-o perioadă în care viața sa personală se împletea intens cu inspirația artistică.

Seara se va încheia cu monumentalitatea Simfoniei nr. 2, în mi minor, op. 27 de Serghei Rahmaninov, una dintre cele mai ample și expresive creații romantice târzii, o lucrare de rezistență a repertoriului internațional.

Cristian Măcelaru – un dirijor pe marile scene ale lumii

Cariera lui Cristian Măcelaru a cunoscut o ascensiune spectaculoasă în ultimii ani, impunându-l ca pe unul dintre cei mai importanți dirijori ai generației sale. Distins cu un premiu GRAMMY, el ocupă în prezent poziții de prestigiu: director muzical al Orchestrei Simfonice din Cincinnati, director artistic al Festivalului și Concursului Internațional „George Enescu”, director muzical al Orchestrei Naționale a Franței și dirijor principal al Orchestrei Simfonice WDR din Köln.

Măcelaru s-a aflat recent în atenția publicului global în cadrul Ceremoniei de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, când a condus Orchestra Națională a Franței și Corul Radio France într-un moment artistic vizionat de 1,5 miliarde de oameni. În paralel, cariera sa se dezvoltă prin turnee și colaborări cu unele dintre cele mai mari orchestre ale lumii – de la Concertgebouw din Amsterdam și Gewandhaus Leipzig până la orchestrele simfonice din Chicago, Philadelphia sau Los Angeles.

Pentru melomanii clujeni, prezența sa la pupitrul Orchestrei Simfonice WDR are o dublă semnificație: este nu doar un eveniment artistic de înalt nivel, ci și o reafirmare a legăturii dintre dirijor și publicul din România, pentru care Cristian Măcelaru rămâne o figură de referință.

Orchestra Simfonică WDR din Köln – tradiție și inovație

Fondată în 1947, Orchestra Simfonică WDR este astăzi unul dintre ansamblurile de elită ale Germaniei. Recunoscută pentru repertoriul său vast, de la muzica clasică la compoziții contemporane, orchestra a colaborat de-a lungul decadelor cu mari dirijori și soliști ai lumii.

Ansamblul se remarcă prin deschiderea către public și prin proiecte educaționale inovatoare, menite să aducă muzica clasică mai aproape de copii și tineri. În același timp, orchestra se bucură de o prezență constantă pe scene internaționale – de la BBC Proms la Festivalul din Salzburg – și de o activitate discografică apreciată de critică. Sub conducerea lui Cristian Măcelaru, ansamblul a lansat înregistrări importante cu lucrări de Dvořák, Bartók, Prokofiev sau Grażyna Bacewicz, continuând o tradiție de excelență artistică.

Wakana Kimura – un talent emergent al scenei internaționale

Violonista japoneză Wakana Kimura reprezintă generația tânără de artiști care își pun amprenta pe scena muzicală mondială. A început studiul viorii la patru ani și a beneficiat de formare internațională, perfecționându-se la academii prestigioase precum Mozarteum Salzburg sau Forum Musikae Madrid. Laureată a numeroase concursuri internaționale – inclusiv premiul I la Concursul Internațional Forum Musikae (2019) și premiul II la Concursul Premio Rodolfo Lipizer (2022) – Kimura este în prezent studentă la Universitatea de Muzică și Artele Spectacolului din Viena, unde își dezvoltă repertoriul sub îndrumarea unor maeștri consacrați.

Prezența sa pe scena clujeană, într-un concert Bartók, este o dovadă a încrederii pe care mari orchestre și dirijori îi acordă și marchează o întâlnire emoționantă între tinerețea sa artistică și experiența orchestrală a ansamblului german.

Un eveniment sub semnul excelenței

Concertul Orchestrei Simfonice WDR din Köln la Cluj reprezintă mai mult decât un moment de festival: este expresia dialogului dintre tradiție și contemporaneitate, dintre moștenirea muzicală românească și patrimoniul universal. Sub bagheta lui Cristian Măcelaru, publicul clujean va avea ocazia să trăiască o seară de muzică de neuitat, în care emoția și virtuozitatea se vor împleti într-un regal simfonic.

