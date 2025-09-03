SĂNĂTATE

Reformă din Sănătate aduce liste lungi de așteptare pentru consultație la medicul de familie

3 septembrie 20250 commentarii

După ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat recent că se schimbă modul în care se decontează serviciile în cabinetele de medicină de familie și că accentul se pune pe decontarea serviciilor oferite și nu pe plata per capita, președinta Asociației Medicilor de Familie din Cluj, dr. Emiliana Costiug, a afirmat pentru ziarul Făclia că vor exista liste lungi de așteptare pentru consultație, iar înscrierea la un medic de familie va fi mai greu de făcut. Ministru Sănătății a declarat că, până în anul 2027, 20% din bugetul alocat se va duce pe decontarea bugetului per capita, pentru listele pacienților, care reprezintă o sumă fixa, iar 80% va fi decontat în funcție de numărul de servicii pe care medicii de familie le fac și le raportează în sistemul CNSAS.

Se strâge cureaua pentru pacienți

Președinta Asociației Medicilor de Familie (AMF) Cluj, dr. Emiliana Costiug, a declarat că acest lucru ar putea conduce la liste lungi de așteptare pentru consultație la medicul de familie, dar și la imposibilitatea de acorda servicii medicale suplimentare pacienților:După cum am înțeleg, doresc să scadă plata per capita a cabinetelor de medicină de familie de la 35 la 20%, cu creșterea ponderii serviciilor. Acest lucru înseamnă o limitare. Până acum în acea plată per capita medicii de familie erau disponibili pentru pacienții lor programați, dar și pentru urgență, consultațiile la distanță și toate celelalte solicitări legate de dosarul medical al pacienților, de partea administrativă, și de acordarea unor servicii peste numărul maxim decontat de Casa de Asigurări. În momentul de față se decontează 20 sau 24 de consultații la medicul de familie în fiecare zi și acest număr rămâne valabil. Nu va crește numărul de servicii. În schimb, va scădea plata per capita și acest lucru înseamnă automat o scădere a resurselor pentru a asigura și alte servicii medicale. Ca urmare, pe de o parte, ne vom trezi în situația de a nu mai putea acorda servicii medicale suplimentare și de a crea liste lungi de așteptare pentru consultație la medicul de familie iar, pe de altă parte, înscrierea la un medic de familie va fi din ce în ce mai greu de făcut.

În opinia medicului clujean, noile măsuri din Sănătate vor determina medicii să se orienteze spre serviciile mai bine plătite, cum sunt cele de prevenție:  „În contextul în care medicii de familie asigură urgențele, consultațiile la distanță ale pacienților cronici, asigură suplimentul de consultații peste cele 20 care se efectuează zilnic (mai ales în perioadele de epidemie), efectuează partea de administrație, lucruri birocratice (vize, adeverințe, fișe) – toate acestea însemnând resurse de timp și de personal, fără să se țină cont de aceste aspecte și orientându-se numai spre servicii, se va produce o migrare a atenției medicilor spre servicii mai bine plătite, cum sunt serviciile preventive și programarea pe termen mai lung a celorlalte servicii medicale”. Sfatul  către pacienți a fost acela de a avea un comportament preventiv, ca acum la început de sezon gripal, să se vaccineze, să nu aibă nevoie de servicii medicale pentru că nu se anunță deloc vremuri bune.

Lipsa medicilor, o realitate crudă

Totodată, președinta AMF Cluj, dr. Emiliana Costiug, a spus că dacă nu au sursă de finanțare, medicii de familie nu vor mai putea înscrie pe liste alți pacienți, fiind preocupați să poată realiza consultațiile pentru cei existenți. Deja sunt semnale că medicii de familie nu vor mai înscrie pacienți noi pentru că nu pot asigura consultațiile pentru cei înscriși pe listă. În condițiile în care nu există această sursă de finanțare suplimentară comportamentul medicilor de familie, de a bloca înscrierea pe liste, mi se pare firească. Nu înțeleg această politică de sănătate în contextul deficitului medicilor de familie. Sunt comune care se confruntă cu deficit de medici de familie. Sunt comune care ar avea nevoie de doi sau trei medici și au doar un singur medic de familie. Acolo este situația în care plata per capita ar stimula medicul de familie și i-ar asigura resursele ca să acorde servicii medicale tuturor pacienților din zona respectivă, de pe lista respectivă.

În contextul anunțat de ministrul Sănătății, medicul clujean a atras atenția asupra faptului că deficitul de medici se va accentua: Media de vârstă a medicilor de familie este peste 55 de ani chiar 60 de ani, în unele regiuni. Sunt mulți medici de familie care vor ieși din sistem datorită vârstei și, din păcate, specialitatea medicină de familie nu este deloc atrăgătoare pentru medicii tineri

Propunerile medicilor, neluate în seamă

Reprezentanții medicilor de familie au avut deja o întâlnire de lucru cu cei ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și au venit cu o serie de propuneri însă nu a fost luată în considerare niciuna dintre ele. „Ni s-au adus la cunoștință intențiile de scădere a ponderii per capita în favoarea serviciilor și noi am venit cu niște propuneri de care bineînțeles că nu s-a ținut cont. Au bifat întâlnirea, au luat propunerile noastre în analiză, dar nu s-a implementat nici o propunere din cele făcute de noi. Așa cum se întâmplă de fiecare dată. Deja suntem obișnuiți cu această abordare”, a spus reprezentanta medicilor clujeni de familie.

În plus, medicii de familie au transmis Ministerului Sănătății și propuneri care țintesc tratarea bolilor cardio-vasculare, afecțiuni de care suferă o mare parte a pacienților din România. „Am transmis propuneri privind compensarea unor medicamente vitale pentru o țară care se află cu un risc cardio-vascular foarte crescut. Iarăși aici avem o politică de sănătate deloc inspirată, de a scădea compensarea medicamentelor celor mai des folosite pentru tratamentul hipertensiunii arteriale, a hipercolesterolemiei, tocmai a medicamentelor care sunt de un real folos în scăderea riscului cardio-vascular și în evitarea patologiei grave, cum ar fi accidentul vascular cerebral. Vom vedea ce se întâmplă. Măcar pe partea pacienților, a beneficiilor legate de sănătatea populației să țină cont de propunerille noastre, a afirmat dr. Costiug.

Tia SÎRCA

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Târg de Cariere la Cluj Napoca

Cei mai mulți șomeri din Cluj sunt în floarea vârstei

ARTA CARE VINDECĂ: Făclia de Cluj susține concertul caritabil pentru comunitatea din Broșteni

„Back to school” cu layere cool și oferte la rechizite, la brandurile tale preferate din Iulius Mall Cluj

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.