Reforma Bolojan trece testul Parlamentului

7 septembrie 20250 commentarii

Parlamentul României s-a reunit duminică, 7 septembrie, într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru dezbaterea a 4 moțiuni de cenzură depuse de AUR, POT și SOS, ca urmare a asumării răspunderii Guvernului pe mai multe proiecte privind măsurile fiscale. La finalul dezbaterilor pe fiecare moțiune de cenzură, parlamentarii au trebuit să dea un vot secret cu bile. Partidele suveraniste au cerut amânarea votului, acuzând că nu este cvorum. 

Prin moţiunea de cenzură intitulată „Demisia Guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România”, parlamentarii Opoziţiei contestă proiectul de lege asumat de Guvern prin care se modifică şi completează unele acte normative şi se stabilesc măsuri în domeniul sănătăţii.

„Opriţi politizarea companiilor publice! Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!” este moţiunea de cenzură a Opoziţiei aferentă proiectului de lege asumat de Guvernul Bolojan referitor la modificarea OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Pentru proiectul vizând eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome, Opoziţia a depus moţiunea intitulată „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi răuvoitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă”.

Moţiunea de cenzură intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!” a fost depusă la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice.

Votul a fost secret cu bile, iar pentru ca o moţiune de cenzură să fie adoptată a fost nevoie de 233 de voturi „pentru”. Toate cele patru moțiuni de cenzură au fost respinse la votul Parlamentului. Prin urmare, măsurile prevăzute în cele cinci legi asumate de Guvern se consideră adoptate.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei care vor să reformeze statul şi cei care trag de timp, calculând doar câştigul electoral şi a cerut Opoziţiei să nu mai blocheze munca Guvernului cu „moţiuni de tip Caţavencu.”

„Clasa politică din România se va împărţi astăzi între cei care vor să reformeze statul şi cei care trag de timp, calculând doar câştigul electoral. Anii de comunism şi tranziţia haotică au lăsat urme adânci şi nu mai avem timp de pierdut. Trebuie să reaşezăm scara valorilor şi să ducem România spre modernizare. Avem astăzi pe masă un pachet de reforme. Ele reprezintă paşi importanţi ai schimbării şi, în acelaşi timp, o ameninţare pentru populism şi conspiraţionism”, a spus şeful Executivului.

Acesta le-a cerut colegilor din Opoziţie să nu mai blocheze munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu, iar parlamentarilor le-a cerut să respingă cele patru moţiuni.

„Am citit moţiunile depuse, am respect pentru orice opinie, dar unele arată lipsă de logică şi înţelegere a intereselor ţării noastre. De aceea am o rugăminte pentru colegii din opoziţie, nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu în care primiţi să se revizuiască, dar numai în părţile neesenţiale. Noi venim aici cu respect şi bună-credinţă şi dăm socoteală pentru ceea ce facem. Stimaţi colegi, suntem aici să luăm decizii care fac statul mai corect şi mai respectuos cu cetăţeanului. Decizii care pun România pe un drum de modernizare, echitate şi prosperitate. De aceea, vă rog să respingeţi fiecare din moţiunile propuse de reprezentanţii Opoziţiei”, a mai afirmat Bolojan.

