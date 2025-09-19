EDUCAȚIE

Rectorul USAMV Cluj-Napoca, prof. dr. Cornel Cătoi, decorat cu Ordinul ”Palmes Académiques”, în grad de ofițer

19 septembrie 20250 commentarii

Distincția va fi oferită de către ES domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Republicii Franceze în România, în cadrul unei ceremonii care va avea loc luni, 22 septembrie 2025, ora 15.00, la Aula Magna ”Mihai Șerban”, anunță reprezentanții Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca într-un comunicat de presă. La ceremonie vor participa invitați speciali și reprezentanți ai comunități academice a USAMV Cluj-Napoca.

Ordinul ”Palmes Académiques”, în grad de ofițer, reprezintă o recunoaștere meritelor prof. dr. Cornel Cătoi în sprijinirea francofoniei universitare, a cercetării și a educației, precum și a promovării limbii și culturii franceze în mediul academic din România. „Un element esențial al activității sale manageriale și academice îl constituie crearea și dezvoltarea filierei francofone la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul universității noastre, program care a contribuit decisiv la internaționalizarea universității și la consolidarea colaborărilor academice și științifice cu spațiul francofon”, transmit aceiași reprezentanți.

Cu această ocazie, citând sursa amintită, prof. dr. Cornel Cătoi transmite: ”Primesc această distincție cu multă emoție și recunoștință. Ea reprezintă nu doar o recunoaștere personală, ci mai ales o confirmare a valorii și implicării universității noastre, alături de partenerii francofoni, în sprijinirea tinerilor și a educației de calitate”. La eveniment vor participa reprezentanți de seamă ai Institutului Francez din România, ai Agenției Universitare a Francofoniei în Europa Centrală și Orientală, ai Clubului Francofon de Afaceri din Cluj-Napoca, parteneri din regiunea Auvergne, cu care USAMV Cluj-Napoca are o tradiție de colaborare de peste 35 de ani, reprezentanți ai universităților partenere, precum și ai altor instituții din întreaga țară. De asemenea, vor fi prezenți studenții francofoni și reprezentanții asociațiilor acestora. Distincția ”Palmes Académiques”, cel mai vechi ordin onorific civil francez, este conferită personalităților care au contribuit în mod deosebit la dezvoltarea învățământului și la promovarea culturii franceze la nivel internațional.

