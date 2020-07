Rectificarea de buget pe ordinea de zi a consilierilor gherleni

EDITORIAL

Am dedicat învățământului românesc pagini multe. Au făcut-o și alții. Responsabili fiind, am atras de nenumărate ori atenția situației reale, un învățământ românesc generator de analfabeți funcționali și mai puțin de intelectuali în sesnul care trebuie atribuit cuvântului. Or, la acest din urmă statut ajung doar fie cei cu adevărat interesați de carte și dezvoltare […]…