ADMINISTRAȚIE

Reabilitarea drumurilor din Aghireșu afectate de inundații

4 septembrie 20250 commentarii

Lucrările de reabilitare a mai multor drumuri de interes local, din localitățile Aghireșu-Fabrici, Arghișu și Ticu, finanțate de Consiliul Județean Cluj din fondul rezervă al instituției au fost finalizate.

Operațiunile derulate de Primăria comunei Aghireșu au vizat, în principal, reprofilarea drumurilor cu cilindrare și adaos de piatră spartă, refacerea terasamentelor deteriorate precum și aducerea la profil sau reabilitarea acceselor la proprietăți. De asemenea, s-au derulat lucrări de asigurare a scurgerii apelor din zona drumurilor, prin curățarea șanțurilor și a rigolelor, decolmatarea podurilor și podețelor, etc.

La solicitarea Primăriei Aghireșu, am acordat din fondul de rezervă al forului administrativ județean suma de 300.000 lei pentru reparația, în regim de urgență, a mai multor drumuri principale și secundare, din cele trei sate”, a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.

În perioada aprilie – mai 2025, infrastructura rutieră din interiorul comunei Aghireșu a fost grav afectată de fenomene meteorologice extreme.

În acest moment, rețeaua de drumuri vizată de lucrări este una pe deplin funcțională, circulația pietonilor și a autovehiculelor desfășurându-se în condiții optime, de siguranță.

 

