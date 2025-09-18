POLITICĂ

Răzvan Ciortea: PSD e gata să inițieze o lege pentru prelungirea plafonării prețurilor alimentelor

18 septembrie 20250 commentarii

Deputatul PSD de Cluj, Răzvan-Iulian Ciortea, susține că menținerea plafonării prețurilor la alimentele de bază este o măsură esențială pentru protejarea românilor cu venituri mici, în contextul în care inflația se apropie de pragul de 10%.

„Într-un moment în care inflaţia pune o presiune uriaşă pe bugetele familiilor, pensionarilor şi oamenilor cu venituri mici, PSD rămâne ferm: plafonarea preţurilor la alimentele de bază nu este negociabilă”, a transmis parlamentarul clujean.

Deputatul subliniază că plafonarea adaosului comercial a fost una dintre puţinele măsuri eficiente care a reuşit să tempereze scumpirile și să reducă specula din lanțul de aprovizionare: „Fără această intervenţie, presiunea pe familii ar fi fost şi mai mare.”

Totodată, Ciortea a criticat declaraţiile recente ale premierului Ilie Bolojan, care a sugerat posibilitatea renunțării la plafonare: „Astfel de poziţii superficiale creează confuzie şi nelinişte în societate. În loc de declaraţii hazardate, avem nevoie de stabilitate şi decizii în interesul oamenilor.”

În sprijinul măsurii, deputatul PSD a salutat și anunţul președintelui ANAF, Adrian Nicușor Nica, privind declanșarea unor controale pentru verificarea respectării plafoanelor de adaos – 20% la raft și 5% pe lanțul de distribuție –, ca urmare a unei solicitări venite de la președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu.

„Românii trebuie să aibă garanţia că plafonarea este respectată şi că nu există abuzuri. Solicităm ANAF să comunice transparent rezultatele acestor controale”, a mai spus Ciortea.

Parlamentarul ține să reamintească angajamentul PSD pentru protejarea consumatorilor: „Vom lupta pentru ca prețurile alimentelor de bază să rămână accesibile tuturor. Dacă Guvernul ezită, PSD va depune în Parlament o iniţiativă legislativă pentru prelungirea plafonării. Nu vom lăsa nicio familie singură în faţa creşterii costurilor.”

