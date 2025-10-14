ECONOMIE

Raport exploziv al Curții de Conturi: Platforma informatică a Sănătății(PIAS), eșec de peste 1,1 MILIARDE de lei

14 octombrie 20250 commentarii

Curtea de Conturi a României a publicat un raport devastator privind performanța Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate (PIAS/SIUI), concluzionând că, în ciuda unui cost total de implementare de peste 1,1 miliarde de lei alocat din bugetul de stat, sistemul funcționează sub nivelul optim și a eșuat în atingerea obiectivelor sale esențiale.

Potrivit auditului, creșterea continuă a volumului de date și necesitatea integrării cu noi componente informatice au depășit capacitatea arhitecturii inițiale a PIAS, ducând la probleme frecvente de funcționare și la perioade extinse de disfuncționalitate, care au afectat grav sistemul medical, de la furnizori la pacienți.


Deși concepută pentru a eficientiza serviciile medicale și activitatea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), o serie de obiective fundamentale ale PIAS nu au fost atinse. Astfel, dosarul Electronic de Sănătate (DES), digitalizarea biletelor de trimitere și a concediilor medicale nu s-au realizat. Raportul mai semnalează că CNAS nu a reușit să asigure disponibilitatea continuă a serviciilor din cauza lipsei unui plan și a unor obiective clare pentru implementarea măsurilor de securitate. Iar fiabilitatea datelor operate de PIAS este afectată de întârzieri și discrepanțe față de situația reală.
„Impactul disfuncționalităților se resimte puternic la nivelul utilizatorilor. 96% dintre furnizorii de servicii medicale care au răspuns la chestionarul Curții de Conturi susțin că s-au confruntat cu dificultăți în utilizarea PIAS, iar timpul de răspuns al platformei rămâne nesatisfăcător (94,3% dintre furnizori și 84% dintre angajații CJAS consideră timpul de răspuns nesatisfăcător)”, arată Curtea de Conturi.
Auditorii Curții de Conturi au mai identificat carențe semnificative în gestionarea platformei, în special în momentele de criză, care au condus la timpi lungi de remediere a problemelor. Printre acestea se numără: lipsa de expertiză IT internă limitează capacitatea CNAS de a administra eficient platforma problemele de management și guvernanță IT la nivelul CNAS au avut un impact advers asupra eficienței și eficacității instituționale. Totodată se arată că CNAS nu a dispus de o procedură bine stabilită pentru monitorizarea și administrarea infrastructurii sale hardware și software.
În fața acestei situații, Curtea de Conturi a formulat o serie de recomandări urgente care vizează: îmbunătățirea funcționalităților și securității sistemului informatic, inclusiv adoptarea unui design software modern; consolidarea capacității organizaționale prin recrutarea și reținerea specialiștilor IT; implementarea unor planuri de gestionare a crizelor informatice și inventarierea activelor IT; optimizarea proceselor de transfer și a calității datelor.
Raportul subliniază că implementarea unui nou proiect cu finanțare prin PNRR reprezintă o oportunitate, dar avertizează că, în lipsa unei adaptări a platformei informatice la cerințele actuale de digitalizare și a unei valorificări a lecțiilor învățate, există riscuri și vulnerabilități majore.

