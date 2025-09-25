SPORT

Radu Constantea, președintele lui U Cluj: ”Nu arătăm foarte bine. Trebuie să ne revenim”

25 septembrie 20250 commentarii

Radu Constantea, preşedintele lui U Cluj, a declarat că nu se pune problema demiterii antrenorului Ioan Ovidiu Sabău, după startul ezitant al echipei în acest sezon.

„Cu siguranţă nu e ceea ce ne-am aşteptat, nu arătăm foarte bine, dar nu avem ce face. Trebuie să ne revenim. Să găsim formula cea mai bună, să legăm 2-3 victorii. Cred că sunt mai mulţi factori. Echipa mi se pare un pic blazată. Nu mai avem atitudinea din sezonul trecut, nu mai avem acea răutate. Avem o problemă şi în zona ofensivă, nu mai avem ocazii…

Ioan Ovidiu Sabău nu e în pericol. Nu, nu. Mai are doi ani de contract. Avem un proiect solid, care e bine structurat. Încercăm să mergem cu acelaşi staff tehnic pe termen lung pentru a putea să reconstruiască. Şi din punct de vedere financiar suntem stabili.

Am avut un sezon precedent foarte bun, acum, la primele meciuri, care nu sunt foarte concludente, nu e normal să dai vina pe staff-ul tehnic. Cred că noi, toţi, ca şi club avem o problemă şi sper să o identificăm cât mai repede”, a declarat Radu Constantea, pentru Fanatik.

„Şepcile roşii” au încheiat campionatul trecut pe locul patru în play-off, iar în acest moment ocupă poziţia a opta, cu un total de 13 puncte şi doar trei victorii obținute în cele 10 etape din SuperLigă.

