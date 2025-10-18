ECONOMIE

Publică-ți anunțul în Făclia de Cluj

18 octombrie 2025

Ai ceva important de transmis? Vrei ca mesajul tău să ajungă direct la zeci de mii de cititori?

Publică-ți anunțul în Făclia de Cluj – ziarul clujenilor!

Publicăm zilnic anunțuri din următoarele categorii:

Imobiliare – vânzări, închirieri, terenuri, apartamente direct de la prorietari

Anunțuri oficiale – pierderi acte, declarații, autorizații, notificări de mediu

Decese și comemorări – omagii, mesaje de condoleanțe, anunțuri funerare

Vânzări și cumpărări – autoturisme, echipamente, bunuri diverse

Promovare rapidă și eficientă – atât în ediția tipărită, cât și online

Prețuri accesibile și asistență personalizată în redactarea anunțului

De ce să alegi Făclia?

Acoperire extinsă în Cluj și împrejurimi
Vizibilitate în ediția tipărită și online
Prețuri accesibile și publicare rapidă
Suport dedicat pentru redactarea anunțului

Online: Adaugă anunț în ziarul tipărit – ziarulfaclia.ro

Telefon: 0788307324


Email: reclama@ziarulfaclia.ro

Făclia de Cluj – Tradiție, încredere și vizibilitate pentru anunțul tău!


www.ziarulfaclia.ro

 

