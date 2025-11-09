POLITICĂ

PSD fără competiție. Dîncu avertizează: „Consensul călduț ne-a amorțit”

9 noiembrie 20250 commentarii

„Afară de pe internet!” Dîncu vrea să-i scoată pe social-democrați din online și să-i trimită înapoi printre oameni

La Congresul Partidului Social Democrat, desfăşurat vineri în Capitală, Sorin Grindeanu a fost ales preşedinte al PSD, cu 2.787 de voturi „pentru” şi doar 8 abţineri, ceea ce înseamnă 99,18 la sută. În cadrul noii echipe de conducere, preşedintele PSD Cluj, Vasile Dîncu a fost desemnat vicepreşedinte pentrubafaceri europene, apărare și siguranța cetățeanului, o funcţie care arată faptul că social democrații mizează pe organizația clujeană.

Vasile Dîncu nu a vorbit de data aceasta în fața participanților la Congres, însă, după eveniment, a ținut să transmită câteva mesaje pe o pagină de socializare prin care eurodeputatul lansează un apel la luciditate și reconectare cu oamenii. El spune că forța stângii românești nu poate fi redată prin discursuri, grafice, lozini și algoritmi, ci prin sinceritate, curajul criticii și apropierea autentică de oameni.

 

PSD a pierdut legătura cu electoratul

Fostul președinte al Consiliului Național al PSD a explicat de ce a ales să nu vorbească la congres și a lansat, în schimb, o critică dură vis-a-vis de modul în care partidul s-a îndepărtat de oameni.

„Nu am cerut să vorbesc pentru că nu am simțit că este necesar. Nu de un discurs în plus avem nevoie acum, ci de acțiune lucidă”, a scris Dîncu, cerând o „trezire și regândire a proiectului politic”.

Liderul PSD Cluj susține că formațiunea din care face parte a alergat prea mult după „cifre, grafice și promisiuni”, uitând esența: oamenii. „Oamenii nu votează cifre. Votează emoții, impresii și, mai ales, oameni”, punctează eurodeputatul, avertizând că partidul și-a pierdut legătura cu electoratul tradițional.

„Nu ne-a trădat nimeni. Ne-am trădat singuri, când am confundat critica cu trădarea și am preferat liniștea în locul adevărului”, scrie Dîncu.

În mesajul postat pe platforma de socializare, liderul social-democrat vorbește despre blocajele interne și lipsa de curaj din partid. „Frica de competiție ne-a ținut pe loc. Consensul călduț ne-a amorțit. Ne-a fost teamă să spunem: am greșit”, afirmă liderul PSD Cluj, recomandând o schimbare de atitudine și asumare.

Vasile Dîncu vorbește despre importanța culturii, a dialogului și a lucidității, nu a uniformității: „Să facem din critica sinceră o virtute, nu un pericol. Din competiție, o sursă de progres, nu o amenințare.”, explică eurodeputatul social democrat.

PSD, izolat în spațiul virtual

Un alt avertisment lansat de Dîncu e legat de izolarea partidului în spațiul virtual. El îi îndeamnă în acest context pe social democrați să îi asculte din nou pe oameni și nicidecum mesajele aduse de algoritmi. „Nu prin conferințe de presă, nu prin postări. Prin prezență. Prin dialog. Prin încredere. Creștere economică, kilometri de drum, fonduri atrase – toate sună bine, dar nu țin loc de respect sau speranță.

Ne-am mutat și noi pe Facebook și TikTok. E bine. Dar oamenii nu trăiesc doar acolo. Trăiesc în sate, în blocuri, la coadă la farmacie, la piață, în autobuz. Să mergem acolo. Cu primarii noștri, cei care simt zilnic ce înseamnă să nu ai buget, să nu poți plăti o factură, să explici de ce nu mai ajunge pensia pentru un trai decent”, spune fostul președinte al Consiliului Național al PSD.

Fără oameni care citesc, fără idei, ne stingem”

El atrage atenția că actuala conducere PSD este formată exclusiv din orășeni, fără reprezentanți ai mediului rural sau ai muncii industriale: „Noi toți cei care facem parte din noua conducere suntem orășeni. Niciunul dintre noi nu locuiește într-un sat, nu lucrează în agricultură. Niciunul nu este muncitor într-o fabrică sau într-un depozit de multinațională, unde se lucrează 14 ore pe zi, uneori fără să primească ore suplimentare. Cum ajungem la acești oameni? Nu auzim vocea lor, dar ne indignăm dacă acceptă mesajul celor care le prezintă o lume simplă, în care se vorbește doar despre bani și despre dușmanii României. Să-i ascultăm pe ei. Nu mesajele aduse de algoritmi. Să aducem din nou intelectuali în jurul nostru. Da, știu, uneori deranjează. Citesc. Citatele lor nu prind like-uri. Dar fără oameni care citesc, fără idei, ne stingem. Nu degeaba, în Evul Mediu, se ardeau cărți. Pentru că ideile schimbă lumea”, susține Vasile Dincu.

Social democratul mai spune că ,mesajul său nu propune scrierea unei noi doctrine, ci recomandă o relație nouă cu oamenii. El subliniază că România nu datorează nimic PSD-ului, iar partidul trebuie să câștige din nou încrederea prin sinceritate și apropiere.

„Dacă am făcut bine oamenilor, ne-am făcut doar datoria. Pentru asta am fost la putere, nu pentru aplauze”, afirmă sociologul.

Radiografia făcută de Vasile Dîncu pare să surprindă cât de cât corect starea PSD. Social democratul clujean vorbește direct despre una dintre greșelile care au făcut ca PSD să fie ținut „pe loc”: lipsa competiției. Și asta după ce la Congresul PSD, pentru funcția de președinte a fost înscris în cursă un singur candidat-Sorin Grindeanu, ales cu 99,18 la sută. „Frica de competiție ne-a ținut pe loc. Consensul călduț ne-a amorțit. Ne-a fost teamă să spunem: am greșit. Azi trebuie să avem curajul să spunem: da, am greșit. Și vrem să fim mai buni”, a spus Dîncu. Numai că modul în care a fost prezentat tot acest îndemn la „trezire și regândire a proiectului politic al PSD”, contravine celor enunțate de însuși Vasile Dîncu în mesaj. El le cere social democraților să iasă din spațiul online și să meargă printre oameni să le vorbească direct în timp ce sociologul alege să rămână în online pentru a-și prezenta soluțiile menite să apropie PSD-ul din nou de oameni.

Cosmin PURIȘ

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Deputatul Radu Moisin monitorizează lucrările la Autostrada Transilvania

Terminalul cargo trebuie să devină o prioritate reală

Csoma Botond (UDMR): Suntem de acord cu reducerea numărului de parlamentari, dar nu la 300

Camera Deputaţilor a respins înfiinţarea comisiei de anchetă privind explozia din Calea Rahovei

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.