EVENIMENT

Protest cu sute de sindicaliști în fața sediilor de partid „Au distrus totul, iar acum se plâng că nu au bani la buget!”

11 septembrie 20250 commentarii

Peste 300 de sindicaliștii din sectorul bugetar au protestat ieri la Cluj în fața sediilor PNL și PSD din Cluj, solicitând stoparea măsurilor de austeritate propuse de Guvernul Bolojan, măsuri care prevăd tăieri salariale și concedieri din sectorul public. La protest au participat sindicaliști din CNSRL Frăția, Sanitas, Silva, CNS „Cartel ALFA”, CSDR și CSN Meridian. Protestatarii au solicitat oprirea tăierilor salariale din sistem, reducerea de persoanal și stoparea unor acțiuni care afectează grav activitatea instituțiilor.

Valentin Ilcaș, lider al filialei CNS, Cartel Alfa, a declarat pentru cotidianul Faclia că „atitudinea pe care guvernanții o manifestă față de salariații din sistemul bugetar este una de sfidare. Cred că mai degrabă este vorba de pseudo-guvernanți. Așa cum se raportează la noi, nici măcar nu ne putem da seama pentru cine lucrează aceștia. La fel și parlamentarii, care ar trebui să evalueze situația, să se implice, nu să fie indiferenți. Toți cunosc cauzele neajunsurilor noastre. Dar ei refuză să discute despre așa ceva. Ei se axează doar pe efecte. Ei știu și de unde pot fi luați banii necesari rezolvării revendicărilor noastre. Pentru că bani sunt, suntem convinși de asta. Dar guvernanții refuză asta. Ar trebui să ne trezim și să nu mai plătim noi, poporul, prostiile pe care guvernanții le fac. Avem peste 200 de miliarde datorii fără ca românii să constate că duc o viață mai bună. După resursele pe care România le are, românii ar trebui să aibă un standard de viață mult deasupra celui de-acum. Au dus totul în afară, au distrus totul. Iar acum se plâng că nu ajung banii la buget. Ei vor ca România să trăiască doar din impozite și taxe. Dar și astea să fie plătite tot de popor, nu de ei. Așa ceva nu se mai poate. Odată și-odată trebuie să se termine cu situația asta, cu jaful acesta organizat”

Liderul de sindicat precizează că dacă în următarele zile nu se rezolvă revendicările, sindicaliștii iau în calcul greva generală. „Vom aduna semnături și vom demara acest demers. Suntem tot mai convinși este ultima soluție care îi poate determina pe guvernanți să privească spre noi!” a declarat Ilcaș. B.P.

Abonamente

Rămâneți conectat la toate noutățile din Cluj cu ziarul Făclia

Recomandat pentru dvs.

Număr șocant de clujeni în Registrul Național al Traficanților de Droguri

Accident rutier pe strada Oașului din Cluj-Napoca: Un autotren a lovit două mașini parcate și un imobil

Clujul găzduiește cea de-a patra Conferință Internațională de Psihodramă pentru Copii și Adolescenți

Cicloturiștii sărbătoresc „Ziua Muntelui” pedalând pe Creasta Plopilor

Sari la conținut
ziarulfaclia.ro
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Prezentare generală a confidențialității

Acest sit folosește cookie-uri pentru a-ți putea oferi cea mai bună experiență în utilizare. Informațiile cookie sunt stocate în browser-ul tău și au rolul de a te recunoaște când te întorci pe situl nostru și de a ajuta echipa noastră să înțeleagă care sunt secțiunile sitului pe care le găsești mai interesante și mai utile.