Promenada inimilor

29 septembrie 20250 commentarii

Cluburile Rotary din Cluj-Napoca în parteneriat cu Fundația Română a Inimii, Spitalul de Recuperare și UMF „Iuliu Hațieganu”  au organizat sâmbătă un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Inimii. Prin această acțiune care a constat într-o plimbare pe o distanță de 3 kilometri pe aleea pietonală dintre Parcul Rozelor și Puntea Sinaia, organizatorii au dorit să aducă împreună comunitatea academică, locuitorii municipiului Cluj-Napoca şi pe toţi cei preocupaţi de sănătatea lor, într-o zi dedicată prevenţiei bolilor cardiovasculare, educaţiei pentru sănătate şi solidarităţii. Ziua Mondială a Inimii este o ocazie de a promova prevenţia şi sănătatea cardiovasculară.

„Ziua Inimii se sărbătorește în întreaga lume în 29 septembrie deoarece bolile cardiovasculare determină cea mai mare rată de deces. Practic prevalența acestor boli este foarte mare și numărul de decese este mai mare decât cele cauzate de cancere sau alte boli. De aceea se consideră că trebuie să avem o zi a inimii pentru a „combate” apariția bolilor cardiovasculare. Dacă suntem bolnavi trebuie să facem mai mult pentru a ne îmbunătăți starea. Cum? Bineînțeles cu medicație atunci când este indicată, dar măsurile de schimbare a stilului de viață au o importanță deosebită. Și aici mă refer nu doar la alimentație ci și la mișcare, la activitatea fizică”, a declarat pentru Făclia prof. univ. dr. Dana Pop, șefa Disciplinei de Cardiologie din cadrul UMF „Iuliu Hațieganu”.

La Cluj-Napoca sunt trei circuite de tip Promenada Inimilor gândite pentru ca persoanele sănătoase să le parcurgă pentru a nu avea boli cardiovasculare, iar ce cei cu probleme pentru a-și îmbunătăți starea.

Traseul de 3 kilometri este recomandat persoanelor sănătoase iar cel de 1500 de metri este pentru cardiaci. Pentru scăderea riscului cardiovascular trebuie parcurs câte un astfel de circuit de cel puțin cinci ori pe săptămână, timpul recomandat pentru fiecare traseu fiind de 30-40 de minute.

În România, bolile cardiovasculare rămân principala cauză de mortalitate, fiind responsabile de peste 55% dintre decesele anuale. Conform datelor Societăţii Române de Cardiologie, aproximativ 150.000 de români mor în fiecare an din cauza afecţiunilor cardiovasculare, ceea ce înseamnă că la fiecare 3 minute un român îşi pierde viaţa din această cauză.

Medicul cardiolog Dana Pop spune că principala cauză a bolilor cardio vasculare constă în stilul de viață. „Avem alimentația nesănătoasă și sedentarismul care determină apariția unor factori de risc cardiovascular. Aceștia sunt reprezentați de hipertensiunea arterială, obezitatea, dislipidemie, adică de creșterea grăsimilor din sânge, diabetul zaharat. De asemenea și fumatul este un factor de risc cardiovascular și ține de modul de viață. De multe ori, acești factori coexistă și determină apariția unor boli cum ar fi infarctul miocardic care netratat la timp poate fi fatal, dar și accidentul vascular cerebral.

Programul „Promenada Inimilor” a debutat la Cluj-Napoca în anul 2013 în Parcul Central la inițiativa cluburilor Rotary, UMF “Iuliu Hațieganu” şi a Spitalului Clinic de Recuperare din Cluj-Napoca.

La ediția din acest an a evenimentului au participat peste 100 de clujeni.

C.P.

