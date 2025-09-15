ECONOMIE

Proiectul imobiliar Sanex, pe ultima sută de metri pentru avizare în Comisia de Urbanism

15 septembrie 20250 commentarii

Unul dintre cele mai mari proiecte de regenerare urbană din Cluj-Napoca, cel de pe fosta platformă a fabricii de porțelan Sanex, a intrat în faza finală de avizare. Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru restructurarea zonei va fi analizat în ședința din 17 septembrie 2025 de către Comisia de Urbanism și Amenajare a Teritoriului (CUAT) din cadrul Primăriei.

Proiectul, dezvoltat de către Prime Kapital, este un complex de funcțiuni mixte care urmărește transformarea terenului de 17,1 hectare, situat între strada Plevnei și Podul IRA. Investiția totală este estimată la peste 330 de milioane de euro și va include:


* Complex rezidențial: Aproape 1.400 de apartamente noi.
* Centru comercial: Un mall cu o suprafață de 75.000 de metri pătrați închiriabili.
* Clădiri de birouri: Spații de birouri de peste 49.000 de metri pătrați închiriabili.
* Spații verzi: O componentă importantă a proiectului este dedicată spațiilor verzi, care vor ocupa cel puțin 30% din suprafața totală.

Pe lângă dezvoltarea imobiliară, Prime Kapital și-a asumat și o serie de contribuții semnificative la infrastructura publică a orașului, în valoare de aproximativ 213,6 milioane lei. Acestea includ:


* Investiții de 10 milioane de euro în infrastructura rutieră, pentru a se conecta la proiectul „Culoarul de Mobilitate Nord” anunțat de municipalitate.
* Construcția de noi legături rutiere, pasaje pietonale și piste de biciclete.
* Contribuția cu un teren de circa 10.000 mp pentru construcția unor dotări publice, precum o școală sau o grădiniță, dacă va fi necesar.


Dezvoltatorii intenționează să păstreze și elemente industriale simbolice ale vechii fabrici, cum ar fi coșul de fum, pentru a crea o legătură cu istoria locului. Odată ce va obține avizul din Comisia de Urbanism, proiectul va mai avea nevoie de aprobarea Consiliului Local pentru a putea începe lucrările de construcție.

