Proiectile de calibrul 75 de milimetri, găsite la Turda. Pirotehniștii ISU Cluj au intervenit

28 septembrie 20250 commentarii

Echipajul pirotehnic ISU Cluj a intervenit duminică, 28 septembrie 2025, în zona Hărcana din municipiul Turda, pentru a asana două elemente de muniție, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Avram Iancu” al județului Cluj. Este vorba despre două proiectile de calibrul 75 de milimetri, găsite întâmplător.

Acestea provin, cel mai probabil, de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial și vor fi distruse în siguranță, în cadrul unei misiuni specifice, potrivit salvatorilor clujeni. Cu acest prilej, reprezentanții ISU Cluj amintesc populației că elementele de muniție găsite întâmplător, de pe urma celor două conflagrații mondiale, sunt extrem de periculoase. Cu alte cuvinte, în cazul în care sunt descoperite, trebuie apelat imediat numărul 112.  Totodată, reprezentanții ISU Cluj atrag atenția: nu atingeți, nu loviți și nu mișcați muniția descoperită; nu demontați din curiozitate elementele componente ale muniției descoperite; nu introduceți în foc munițiile și nu faceți foc în apropierea lor; nu ridicați, nu transportați sau introduceți munițiile neexplodate în încăperi, locuințe sau grămezi de fier vechi; nu aruncați la fier vechi și nu predați la societățile colectoare munițiile; nu lăsăți copiii să se joace cu asemenea muniții; năsați o persoană în zonă pentru a supraveghea muniția până la sosirea organelor specializate și indicați locul unde ați descoperit muniția respectivă. 

T.S.

