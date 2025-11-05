Actualitate

Proiect turistic la Cluj-Napoca: 8 vile pe Drumul Sfântul

5 noiembrie 20250 commentarii

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a lansat în dezbatere public un proiectul de hotărâre pentru aprobarea unui Plan Urbanistic Zonal (P.U.Z.) destinat dezvoltării de facilități de agrement pe Drumul Sfântul Ion.

Proiectul propune construirea unui ansamblu turistic care va cuprinde 8 vile turistice. Pe lângă structurile de cazare, P.U.Z.-ul prevede și amenajări pentru activități în aer liber, precum și servicii de susținere a funcției de bază. 
Proiectul permite un număr maxim de 8 corpuri de cazare grupate, detaliate ca 8 vile turistice cu un total de 32 de camere.

Clădirile vor avea un regim maxim de două niveluri, cu o înălțime maximă la cornișă de 8 metri.
Se impune un procent de minim 60% din suprafața totală a parcelei pentru spații verzi organizate pe sol natural, cuprinzând exclusiv vegetație.

 

