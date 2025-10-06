SOCIAL

Proiect pilot în școlile clujene: Prevenirea jocurilor de noroc și a consumului digital excesiv în rândul elevilor

6 octombrie 20250 commentarii

În cadrul evenimentelor organizate de Inspectoratul Școlar Județean Cluj cu ocazia Zilelor Educației Clujene, sâmbătă, s-a desfășurat în sala de conferințe de la Cluj Arena, Conferința „Informare, educare și prevenție în jocul patologic de noroc și consumul digital”, organizată în parteneriat cu Asociația Romanian Association For The Study Of Gambling, specializată în cercetare, prevenție și intervenție în jocul patologic de noroc, sănătate mintală, adicții comportamentale și educație non-formală pentru tineri.

În cadrul conferinței a fost lansat un proiect pilot, ce va fi derulat pe parcursul acestui an școlar- „Minți tinere, decizii sănătoase: Prevenția joculi patologicbde noroc la copii și adolescenți în școli, adresat elevilor din clasele V—XII din următoarele unități de învățământ: Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca , Școala Profesională Specială „SAMUS” Cluj-Napoca, Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan” Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău, Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej, Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială „ Traian Dârjan” Cluj-Napoca, Școala Gimnazială Bonțida, Școala Gimnazială „ Gheorghe Șincai” Florești, Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida, Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda, Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej, Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla.

Activitățile vor consta în sesiuni de formare pentru cadrele didactice si consilieri, ateliere interactive de prevenție pentru fiecare clasă, sesiuni de informare pentru părinți, evaluare de impact (chestionare pre/post + focus-grupuri).

Rezultatele asteptate: minimum 1.000 de elevi informați asupra riscurilor jocurilor de noroc, minimum 100 de profesori si profesioniști din domeniu formați,| elaborarea unui ghid ce va fi distribuit în toate școlile participante, cel putin 25 de cazuri identificate și activități de prevenție prin intervenție timpurie.

În intervenția de la deschiderea conferinței, inspectorul școlar general Marinela Marc a abordat tema „Educație și prevenție în consumul digital excesiv la copii și tineri”. Șeful Inspectoratului Școlar Județean Cluj a arătat că în era digitală, tehnologia a devenit o parte integrantă a vieții cotidiene, oferind oportunități semnificative pentru învățare, comunicare și divertisment, avertizând că utilizarea excesivă a mediului digital de către copii și tineri ridică preocupări legate de sănătatea mentală, performanța academică și dezvoltarea socială.

Conform unui studiu realizat de organizația „Salvați Copiii”, România în 2025, aproape jumătate dintre copii (48,3%) petrec peste 6 ore pe zi în mediul digital, majoritatea acestui timp fiind alocat rețelelor de socializare, unde se confruntă cu presiune, suprastimulare și, uneori, respingere.

Riscurile asociate consumului digital excesiv sunt problemele de sănătate mentală și fizică, performanța academică scăzută, izolarea socială, hărțuirea, ridiculizarea, intimidarea sau amenințarea copiilor prin intermediul internetului.

Educația are un rol fundamental în formarea comportamentelor sănătoase în raport cu tehnologia. Școala nu trebuie să rămână doar un spațiu al cunoașterii teoretice, ci și un mediu formator de atitudini și valori, în care copiii și tinerii să învețe cum să utilizeze tehnologia în mod echilibrat și responsabil. Prin educație, implicare și strategii de prevenție bine structurate, este posibilă promovarea unui comportament digital echilibrat, asigurând astfel dezvoltarea sănătoasă a viitoarelor generații.

Prevenția consumului digital excesiv nu este un efort izolat, ci un demers educațional complex care necesită colaborare, răbdare și coerență. Școala este chemată să devină un spațiu de formare nu doar intelectuală, ci și de autocontrol, discernământ și echilibru, iar prin acțiuni concrete, în parteneriat cu familiile copiilor, instituții și ONG-uri de profil, putem crește generații care folosesc tehnologia ca instrument – nu ca refugiu”, a transmis Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

