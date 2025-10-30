ADMINISTRAȚIE

Proiect major de spațiu verde în Zona Metropolitană Cluj-Napoca

30 octombrie 2025

Un proiect menit să extindă și să modernizeze spațiile verzi din Zona metropolitană Cluj-Napoca propus pentru a fi inclus în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) 2021-2030, a Municipiului Cluj-Napoca.
Proiectul „Înființare spațiu verde de agrement și centru civic în zona Hagău, comuna Ciurila, județul Cluj” a fost lansat în dezbatere publică la solicitarea comunei Ciurila.

Conform datelor, proiectul are un buget de 24.123.320,72 lei cu TVA (aproximativ4.8 milioane de euro), fiind deja aprobat spre finanțare.
Includerea sa în S.I.D.U. este o cerință de eligibilitate obligatorie în etapa de contractare a fondurilor europene, deoarece proiectele din Zonele Urbane Funcționale (ZUF) trebuie să fie integrate în strategia orașului reședință de județ.

Proiectul vizează crearea unui nou spațiu verde dotat cu funcțiuni pentru desfășurarea de activități recreative, culturale și sportive în aer liber.

