Proiect legislativ important, uitat prin sertarele parlamentarilor

Unul dintre cele mai importante proiecte legislative tergiversate de parlamentari este legea vaccinării. Adoptată de Senat încă de acum doi ani, inițiativa este așteptată, de multă vreme, să intre la votul deputaților. În contextul în care sezonul gripal se apropie, mai mult, ne-am confruntat cu multe cazuri de rujeolă, și pe deasupra, ne mai aflăm și în plină pandemie de coronavirus, o astfel de lege nu mai trebuie amânată.

Președintele Comisiei de Sănătate de la Senat, clujeanul Laszlo Attila (UDMR), explică de ce un astfel de proiect este atât de important. „Proiectul așteaptă să intre pe ordinea de zi la Camera Deputaților. A trecut de Comisia de sănătate de la Cameră, iar de Senat a trecut de doi ani și 10 luni. Nu știu când ajunge la vot.

Legea e foarte importantă. E cea mai eficientă metodă pentru a preveni unele boli infecțioase. De exemplu, până în 1980 aveam 100.000 de cazuri de rujeolă pe an. După vaccinare, am avut an cu șapte cazuri în toată țara, într-un an”, a explicat senatorul Laszlo Attila.

Și preşedintele Societăţii Române de Microbiologie, Alexandru Rafila, a pledat, recent, pentru adoptarea legii vaccinării, evidenţiind faptul că, în ultimii ani, în România, acoperirea vaccinală a înregistrat scăderi constante.

„Legea vaccinării este absolut necesară. A stat prea mult timp în Parlament fără să existe o decizie finală. În momentul de faţă ea a fost aprobată de Senatul României, a fost adoptată de Comisia de Sănătate a Camerei Deputaţilor. Este momentul ca ea să fie adoptată de plenul Camerei Deputaţilor”, afirma Rafila.

