Proiect internațional de mediu la Școala „Avram Iancu” din Dej

Articol scris in Educaţie

Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Dej continuă să deruleze noi proiecte internaționale, menite să ajute la dezvoltarea intelectuală a elevilor prin intermediul colaborării cu profesori și elevi din alte țări.

Proiectul internațional eTwinning –„YES, WE CAN!”– conceput și coordonat de prof. Andra Oprișan, în colaborare cu profesorii Cristina Dascălu și Livia Pop, și la care, ulterior, s-a alăturat și prof. Ana-Maria Pop, are ca temă mediul înconjurător.

Pe parcursul activităților derulate de-a lungul anului școlar 2019-2020, elevii implicați în proiect au derulat diverse acțiuni care au avut ca scop conștientizarea problemelor de mediu cu care se confruntă planeta noastră și încercarea de a găsi soluții la aceste probleme.

Printre activități se numără lecții la clasă, activități practice, cum ar fi plantarea unui copac în curtea școlii, folosirea tehnologiei pentru a crea jocuri pe tema proiectului, reutilizarea obiectelor care, altfel, ar contribui la poluarea planetei, vizite din partea unei organizații care, prin intermediul unui joc, i-a învățat pe elevi ce înseamnă un oraș verde.

„Activitățile derulate în cadrul proiectului YES, WE CAN! au avut rolul de a încuraja un stil de viață sănătos în mediul în care trăim. Elevii au avut ocazia de a folosi cunoștințele asimilate la biologie, geografie și limba engleză, în viața de zi cu zi. Am încercat să-i învățăm să rezolve probleme, bazându-se pe gândire logică și creativitate” – a declarat prof. Andra Oprișan, coordonatoarea proiectului.

Toate aceste activități au fost realizate în colaborare cu școli din Turcia, Italia, Armenia, Bulgaria și Spania, elevii având astfel ocazia să interacționeze direct cu colegii lor din aceste țări, prin intermediul platformei educaționale eTwinning.

M.V.