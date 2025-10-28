SOCIAL

Progres, Prevenție, Practică Clinică. The Dietitian 2025

Municipiul Cluj-Napoca devine din nou centrul de referință al profesioniștilor din sănătate și nutriție. În perioada 20-22 noiembrie 2025 va avea loc cea de-a III-a ediție a conferinței The Dietitian 2025, un eveniment-reper organizat de Asociația Dieteticienilor din România (ADR).

Sub tema „Progres, Prevenție, Practică Clinică”, conferința se concentrează pe rolul esențial al dieteticianului în adaptarea la provocările actuale ale practicii profesionale. Evenimentul este creditat cu 10 puncte EMCD și se adresează dieteticienilor, nutriționiștilor și altor specialiști din domeniu.

Programul conferinței cuprinde o serie de dezbateri și workshop-uri practice susținute de specialiști recunoscuți la nivel național. Printre vorbitori se numără dieteticienii Mihaela Brăilescu, Alex Maftei, Sorina Boariu și Laura Grecu.

Temele abordate acoperă o paletă largă de arii de interes, incluzând nutriția sportivă, sănătatea feminină, psihologia comportamentului alimentar, sănătatea digestivă, nutriția pediatrică și intervențiile nutriționale în bolile neurologice.

Pe lângă componenta educațională, The Dietitian 2025 își menține și latura socială. Conferința va derula o campanie de strângere de fonduri dedicată acoperirii bugetului Programului CARE al Asociației Dieteticienilor din România pentru anul 2026.

Programul CARE oferă servicii gratuite de consiliere nutrițională copiilor cu boli rare din medii defavorizate și și-a extins suportul, începând cu 2025, către vârstnicii cu patologii cardio-metabolice și venituri minime.

Organizatori și Parteneri

Conferința este organizată de Asociația Dieteticienilor din România, în parteneriat cu Colegiul Teritorial al Dieteticienilor din județul Cluj. Partenerul instituțional al evenimentului este Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca.

Printre partenerii oficiali se numără Banca Transilvania și Naturomedica.

Abonamente

