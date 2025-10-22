EDITORIAL

Profetul avatarului

22 octombrie 20250 commentarii

În Copenhaga anilor 1840, Søren Kierkegaard a fost martorul nașterii unui fenomen pe care l-a considerat a fi cea mai mare amenințare la adresa existenței umane: „Publicul” (Publikum). Spre deosebire de o comunitate concretă, „Publicul” era pentru el o abstracțiune, un „fantom” impersonal, care diluează responsabilitatea individuală și transformă adevărul într-o chestiune de opinie statistică. Astăzi, acest „fantom” a căpătat o formă globală, algoritmică și omniprezentă. Criza noastră modernă a identității performative – dedublarea dintre sinele real și avatarul digital și confuzia fatală dintre mască și chip – este împlinirea coșmarului lui Kierkegaard.

ziarulfaclia.ro
