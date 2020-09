Proces cu totul special în justiția din România. Miza: Grădiniță în maghiară sau în limba română

Un proces cu totul special, probabil unic, se derulează la Judecătoria Cluj-Napoca, având ca subiect limba în care va studia un copil de vârstă preșcolară. Practic, instanța de judecată este chemată să decidă dacă e important sau nu pentru un copil de trei ani ce provine dintr-un cuplu mixt-tată român și mamă de etnie maghiară, să urmeze educația în limba română.

Un avocat clujean s-a văzut nevoit să apeleze la instanță pentru a obține acordul fostei partenere de viață ca fiul lor de trei ani să fie înscris la grădiniță la program cu predare în limba română. Bărbatul spune că a avut până nu demult o relație cu o clujeancă de etnie maghiară și cu care are un băiețel. În acest an, micuțul a împlinit vârsta la care trebuie înscris la grădiniță. Mama copilului a ținut să meargă la grădiniță în limba maghiară, însă tata nu a fost de acord cu acest lucru, deoarece spune el educația în limba maghiară i-ar limita șansele în viață și pe piața muncii. Cum cei doi nu au ajuns la un acord, bărbatul a apelat la Judecătoria Cluj-Napoca pentru ca instanța să stabilească limba în care să fie educat copilul.

Bărbatul și-a motivat demersul prin faptul că o educație în limba română îi oferă copilului o paletă mai largă de oportunități în viitor. „În primul rând am ținut ca fiul nostru să meargă la grădiniță cu predare în limba română pentru a fi eu sigur că atunci când va crește voi putea comunica în limba română cu el. Acum stă cu mama și cu buncii materni și vorbește doar maghiara. Dacă ar merge și la grădiniță iar apoi la școală cu predare în limba maghiară aș ajunge în situația să nu mai pot vorbi cu el pentru că nu va ști limba română. Pe de altă parte, cunoscând bine limba română va avea șanse mai mari de a urma o facultate performantă la noi dn țară, ceea e îi va mări șansele de acces pe piața muncii. Nu-l împiedică nimeni să învețe maghiară. Poate să învețe cât mai multe limbi, însă trebuie să cunoască în primul rând limba română. E vorba de interesul superior al copilului și dreptul tatălui de a păstra legături personale cu minorul, dar și invers”, a spus bărbatul, care a ținut ca numele său să nu fie făcut public din motive ce țin de protecția copilului în primul rând.

Procesul se derulează la Judecătoria Cluj-Napoca iar până la obținerea unei sentințe definitive, tatăl copilului a cerut instanței să tranșeze disputa prin procedura urgentă conferită de ordonanța președințială, având în vedere că era perioada înscrierilor la grădiniță.

Judecătoria Cluj-Napoca a admis solicitarea bărbatului, dispânând înscrierea copilului la grădiniță în limba română.

„Admite în parte cererea de emitere a ordonanţei preşedinţiale înregistartă sub nr. 10206/211/2020 formulată de reclamantul M. V. în contradictoriu cu pârâta B. I.-S.. Suplineşte consimţământul mamei B. I.-S. şi al tatălui M.V. în vederea înscrierii minorului M. V. D., CNP ., născut la data de . la Grădiniţa Bambi situată în Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 58, judeţul Cluj, în grupa mică, în limba română, pentru anul şcolar 2020-2021”, se arată în încheierea instanței clujene.

C.P.