Proaspăt revenit după speculațiile potrivit cărora ar fi căzut în dizgrație, Lavrov se declară pregătit să aibă o întâlnire cu Rubio

10 noiembrie 20250 commentarii

Reuters

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a declarat pregătit duminică să aibă o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio, precizând însă că Rusia nu-şi va abandona condiţiile de bază pentru încheierea războiului din Ucraina.

Eforturile preşedintelui american Donald Trump de a media încheierea războiului din Ucraina, cel mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, au eşuat până acum, iar luna trecută a anulat brusc un summit planificat cu preşedintele Vladimir Putin la Budapesta.

Kremlinul a respins vineri ştirile din mass-media occidentală conform cărora Lavrov a căzut în dizgraţia lui Putin atunci când planurile summitului au eşuat după ce ministerul lui Lavrov a trimis un mesaj care indica faptul că Moscova nu era pregătită să cedeze cerinţelor sale privind Ucraina.

„Secretarul de stat Marco Rubio şi cu mine înţelegem nevoia unei comunicări regulate”, a declarat Lavrov, ministrul de externe al lui Putin din 2004, pentru agenţia rusă de ştiri de stat RIA Novosti.

Lavrov a spus că „înţelegerile” la care au ajuns Putin şi Trump la summitul lor din 15 august, desfăşurat la o bază militară din Anchorage, în Alaska, s-au bazat pe cerinţele lui Putin din iunie 2024 şi pe ideile trimisului lui Trump, Steve Witkoff.

Rusia controlează în prezent Crimeea, pe care a anexat-o în 2014, aproape tot Lugansk, aproximativ 80% din Doneţk, 75% din Herson şi Zaporijie, precum şi fâşii din regiunile Harkov, Sumî, Mikolaiv/Nikolaev şi Dnipropetrovsk.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a recunoscut că unele teritorii ocupate de Rusia ar putea fi recunoscute ca fiind ocupate temporar de facto, dar a exclus orice recunoaştere de jure. El spune că nu are mandatul de a ceda teritoriu şi că orice retragere ar expune atât Ucraina, cât şi aliaţii săi europeni la noi atacuri ruseşti.

„Aşteptăm acum confirmarea din partea Statelor Unite că acordurile de la Anchorage rămân în vigoare”, a declarat Lavrov.

El a adăugat, în contextul SUA, că „nimeni nu pune la îndoială integritatea teritorială a Rusiei şi alegerea locuitorilor din Crimeea, Donbas şi Novorossia” de a se reuni cu „patria lor istorică”.

Novorossia este un substantiv folosit de ruşi pentru o fâşie din sud-estul Ucrainei, care a devenit parte a imperiului ţarist în secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Este, de asemenea, numele unei mişcări pro-ruse de a reafirma controlul rusesc asupra teritoriului.

Întrebat despre planurile europene de a utiliza cea mai mare parte a activelor suverane ruseşti în valoare de 210 miliarde de euro, îngheţate în prezent în Europa, pentru a finanţa Ucraina, Lavrov a spus că nu există nicio modalitate legală de a lua activele şi că Rusia va riposta dacă acestea ar fi confiscate.

El a spus că Statele Unite au informat Moscova pe canale diplomatice că revizuiesc propunerea lui Putin de a menţine limitările prevăzute în Noul Tratat de Reducere a Armelor Strategice (Noul START) după expirarea sa programată în februarie 2026.

