Pro-rușii din Republica Moldova au ieșit în stradă. Protestatarii, în frunte cu Igor Dodon, acuză că votul ar fi fost viciat

29 septembrie 20250 commentarii

Aproximativ 1.000 de persoane au participat, luni la prânz, la un miting în fața Parlamentului Republicii Moldova, în semn de protest față de rezultatele alegerilor parlamentare de duminică.

Acțiunea a fost organizată de Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (‘Blocul patriotic’), al cărui lider este fostul președinte socialist Igor Dodon.

Protestul a durat mai puțin de o oră, timp în care au existat incidente minore. Liderii pro-ruși au fost huiduiți de mai multe persoane aflate în mulțime.

‘Mesajul nostru este foarte simplu. Alegerile s-au finalizat. Noi am chemat la calm și ieri, chemăm la calm și astăzi. Noi nu am adus provocatori și nu instigăm pe nimeni. Ați văzut doi- trei provocatori pe care i-a adus PAS-ul (Partidul Acțiune și Solidaritate – n.r.) care sunt tot timpul la toate protestele’, a declarat Dodon.

Liderii pro-ruși prezenți la eveniment, Igor Dodon, Vasile Tarlev și Vlad Bătrâncea, consideră că procesul electoral de duminică a fost viciat.

Pro-europenii de la Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) au obținut peste 50% din voturi la alegerile parlamentare organizate duminică în Republica Moldova, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Luni, la ora 12.30, erau centralizate datele din 99,91% din totalul secțiilor de votare, respectiv 2.272 din totalul celor 2.274 secții constituite.

PAS, aflat actualmente la guvernare, a fost votat de 50,16% dintre alegători, în timp ce principala formațiune de stânga, ‘Blocul Patriotic’ (Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei), a atras voturile a 24,19% dintre votanți.

Pe poziția a treia se află Blocul Electoral ‘Alternativa’, al primarului Chișinăului, Ion Ceban, cu 7,97%, urmat de Partidul Nostru al lui Renato Usatîi, cu 6,20%, și Partidul Politic Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, cu 5,62%.

Ceilalți competitori nu au trecut pragul electoral.

AGERPRES

