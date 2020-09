Prioritățile legislative ale parlamentarilor clujeni, în noua sesiune

Noua sesiune parlamentară a început de aproximativ o săptămână, iar aleșii și-au stabilit deja prioritățile legislative. Puține la număr, ce-i drept, pentru că timpul e scurt. Ne pregătim să mergem, în curând, la vot să îi realegem sau să alegem alții noi. Până atunci, senatorii și deputații clujeni vor să bifeze câteva proiecte, dar mai ales să le ducă la bun sfârșit pe cele începute și lansate deja.

Deputatul PSD, Cornel Itu, are în vedere câteva inițiative din domeniul social, al sportului și economic.

„Pe lista priorităților în această sesiune ordinară am un proiect foarte important pentru dejeni, cât și pentru cei care locuiesc în ultimii 30 de ani pe o rază de 8 km față de Dej. Voi face tot ce îmi stă în putință să se adopte această lege prin care se vor putea pensiona cu doi ani mai devreme, fără a fi penalizați la pensie. Acești oameni au trăit mult timp într-o zonă afectată de poluarea provenită de la combinate și merită o compensație.

La fel de importante vor fi toate proiectele cu temă sportivă, fiind membru în Comisia specială a Camerei Deputaților pentru elaborarea, modificarea și completarea propunerilor legislative în materia sportului organizat în România. Voi milita pentru asigurarea de condiții sanitare adecvate în cazul competițiilor, pentru echipamente de bună calitate, pentru obținerea de sprijin guvernamental și european pentru sportivii de performanță. Sportul românesc a suferit foarte mult în această perioadă de pandemie, a fost o lipsă de finanțare cronică. De asemenea, mă voi implica în sprijinirea sportului pentru copii. Activitatea fizică este esențială pentru o societate sănătoasă. Este un lucru bun că se va da ajutor guvernamental sub formă de vouchere de 300 de lei copiilor care se înscriu în cluburi sportive, dar cred că se poate face și mai mult.

Și din calitatea de membru al Comisiei pentru politică economică mă voi concentra pe proiectele care ajută firmele românești, pe soluții pentru IMM-urile autohtone, care, de asemenea, au fost grav afectate de criza sanitară”, a declarat deputatul clujean.

Nu în ultimul rând, parlamentarul precizează că va vota pentru abrogarea articolului din rectificarea bugetară prin care Guvernul Orban îi privează pe pensionari de majorarea pensiilor cu 40%, și le aruncă praf în ochi, o creștere de doar 14%, în pofida legii în vigoare. „Totodată, sunt pentru dublarea alocațiilor pentru copii, așa cum am decis noi, PSD, prin lege”, a mai spus Itu.Senatorul PNL Marius Nicoară are în vedere o serie de proiecte din domeniul sănătății, educației, muncii și protecției sociale. Pentru această sesiune parlamentară, prioritatea sa este să continue demersurile pentru promovarea inițiativelor lansate deja. Dintre proiectele sale amintim câteva și anume: o propunere legislativă pentru completarea art.139 din Legea nr.53/2003, privind Codul muncii și a art.94 din Legea nr.1/2011 a educației naționale. O inițiativă vizează modificarea și completarea legii privind sistemul unitar de pensii publice, care este trimisă deja la Camera Deputaților pentru dezbatere. Marius Nicoară mai are în vedere o propunere legislativă privind exercitarea profesiei de psiholog și reorganizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, care este trimisă la Camera Deputaților pentru dezbatere, precum și una privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Deputatul PNL, Sorin Moldovan, are în vedere reglementarea circulației trotinetelor electrice

„În această sesiune parlamentară, am două proiecte pe care sper să reușesc să le trec. Un proiect ce vizează o situație la nivel național și care se află deja pe traseul parlamentar – este vorba despre reglementarea circulației trotinetelor electrice – Pl-x 526/2019 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice. Ordonanța de Urgență dată de Guvern m-a făcut să opresc demersul parlamentar, dar după decizia CCR, finalizarea acestui proiect reprezintă cea mai rapidă cale de a acoperi vidul legislativ din prezent.

Al doilea proiect reglementează un aspect la nivelul județului Cluj și sper să reușesc să depun săptămâna aceasta documentele. Este vorba despre modificarea Legii nr.163/2020, unde doresc să adaug și localitățile din județul Cluj”, a declarat Sorin Moldovan.

În ceea ce-l privește pe deputatul PNL Florin Stamatian, acesta are în vedere Legea prevenției. „M-ar interesa normele de aplicare la Legea prevenției și a finanțării acțiunilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor. De asemenea, aștept să fie promulgat de către președinte proiectul prin care se modifică sistemul de salarizare a celor care lucrează în învățământul medical”, a declarat Stamatian.

Pentru senatorul UDMR, Laszlo Attila, una dintre principalele priorități este Legea vaccinării, care așteaptă de ceva vreme, votul deputaților.

„Prioritățile mele legislative, care sunt în diferite etape, sunt Legea vaccinării- care în continuare așteaptă să intre în plenul Camerei – și Legea prevenției și depistării precoce a diabetului, care este în același stadiu.

În prezent, lucrăm la Senat și încercăm să vedem care va fi forma finală la Legea Telemedicinei. M-aș bucura dacă am finaliza prima variantă la Legea consorțiilor spitalicești”, a declarat Laszlo Attila.

Pe de altă parte, deputatul UDMR, Csoma Botond, are în vedere o inițiativă care îi vizează direct pe clujeni. „Am un proiect care mi-e foarte drag, nu știu dacă voi găsi sprijin, să încercăm să schimbăm legislația în sensul în care să ne permită să facem o pistă pentru bicicliști, de la Florești la Cluj-Napoca, pe malul Someșului, pe lângă rezervele de apă. Aici există un impediment – gardul care separă rezervele nu poate fi mutat – și vreau să vedem ce se poate face la nivel legislativ în acest sens. Am avut deja cîteva discuții în acest sens”, a declarat, la rândul său, Csoma Botond.

Deputatul independent Adrian Dohotaru, speră ca toamna aceasta să fie adoptată o nouă Lege a Spațiilor Verzi, care le protejează mai bine, lege pe care a inițiat-o. „Sper să fie adoptată și legea ariilor naturale urbane, ca să avem mai multe exemple de parcuri naturale în orașe, pe modelul Parcului Natural Văcărești. La o scară mai mică noi am propus Parcul Est, cel mai mare parc din Cluj, unde o parte sperăm să fie arie naturală. Pe social, am propus legea socială a deceniului, adică marirea ISR de la 500 de lei la 1.200, în beneficiul șomerilor, persoanelor cu dizabilități, familiilor sărace. ISR nu s-a mai schimbat din 2008 și era calculat la valoarea salariului minim de atunci. Impactul bugetar e de 1 la sută din PIB, dar banii se reîntorc în economie prin încurajarea consumului, tot 1 la sută din PIB. Pentru angajați, depun o nouă lege, drept la profit și drept la consultare, bazându-mă pe legislația din Franța, unde e obligatoriu să dai angajaților o cotă parte din profit în companii mai mari, ori ca în Germania unde e obligatoriu să ai angajați în consilii de administrație. Sunt măsuri de democratizare a economiei, într-o țară cu o cultură economică prea ierarhică, autoritară și inegală”, a declarat, la rândul său, deputatul independent – Adrian Dohotaru.

Anca M. Colibășanu