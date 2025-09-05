SPORT

Primul mesaj al lui Kurt Zouma în tricoul CFR-ului: ”Ce pot eu să aduc e dorința de a câștiga fiecare meci”

5 septembrie 20250 commentarii

Kurt Zouma, câștigător al UEFA Champions League în sezonul 2020/2021, a oferit o primă reacție după ce a ajuns la clubul patronat de Nelu Varga. Francezul a spus că va face tot ce îi stă în putință pentru a-i ajuta pe ardeleni să-și îndeplinească obiectivele.

„Mă simt bine și mă bucur că sunt aici. Este un capitol nou pentru mine, cum am spus, o țară nouă, o cultură nouă.

Nu o să mint, sunt extrem de recunoscător fotbalului, am multe momente bune. Aș spune că atunci când am câștigat Champions League a fost unul dintre cele mai frumoase, desigur, iar când am venit la West Ham și am câștigat Conference League, de asemenea.

Cred că a fost și mai special. Sunt un tip căruia îi plac contactele, normal, sunt fundaș. Sunt aici ca să îmi protejez poarta. Trebuie să ajut defensiva să fie mai puternică, iar fanii se pot aștepta de la mine că voi munci din greu mereu.

Voi lupta pentru emblemă și pentru echipă. Ce pot eu să aduc e dorința de a câștiga fiecare meci, să dăm totul mereu, 100% la antrenamente, să muncim din greu. Chiar dacă vom avea momente mai slabe, trebuie să ne amintim că jucăm fotbal.

Trebuie să dai totul pentru a câștiga. Asta contează cel mai mult. L-am sunat pe Karlo Muhar și mi-a spus: «Te rog, vino! O să iubești clubul, o să iubești orașul, o să iubești oamenii de aici. Totul este bine în ceea ce privește orașul și viața de aici. Doar vino și vei vedea. Voi fi aici să te ajut»”, a spus Kurt Zouma, într-un interviu acordat pentru site-ul oficial al echipei din Gruia.

Kurt Zouma a semnat un contract valabil pe două sezoane cu echipa lui Andrea Mandorlini.

