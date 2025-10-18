EDUCAȚIE

Primul liceu românesc din Cluj – Colegiul Naţional „George Bariţiu” Cluj-Napoca aniversează 106 ani de ani de existenţă

Data de 19 octombrie semnifică pentru Colegiul Naţional „George Bariţiu” din Cluj-Napoca aniversarea a 106 de ani de existenţă. Liceul, care poartă numele marelui cărtuar transilvănean, este înfiinţat la iniţiativa Consiliului Dirigent în 19 octombrie 1919 ca primul liceu românesc de băieţi din Cluj-Napoca, funcționând inițial în clădirea de pe strada Bariţiu, nr. 26.

La începuturi a avut un număr de 287 de elevi repartizaţi în nouă clase cu profil teoretic. Primul corp profesoral avea în componenţă şapte profesori din Vechiul Regat, un profesor francez, unul macedonean, ceilalţi profesori fiind ardeleni. Primul director al liceului, profesorul Alexandru Ciura, cu o înaltă ţinută intelectuală formată în Occident, cu o viziune modernă şi un spirit managerial de excepţie, a format Liceul „Bariţiu” ca o instituţie educaţională şi culturală emlematică a Clujului, care păstrează şi prin prezentul său prestigiul demn de această calitate şi de numele pe care îl poartă. În acest sens sunt de reţinut spusele muzicologului George Zbârcea, absolvent al colegiului: „Încă de la începutul lui, Liceul ”Bariţiu” din Cluj a trecut peste limitele geografice, devenind liceul Transilvaniei”. Dovada acestui fapt este galeria de oameni iluştri furnizaţi de băncile acestui liceu, fie că ne gândim la scriitori şi poeţi, precum: Radu Stanca, Horia Stanca, Ioan Alexandru, iluştri critici literari: Ion Negoiţescu, Nicolae Balotă, Dumitru Micu, Marian Papahagi, muzicieni şi artişti: George Zbărcea, Tudor Jarda, Pericle Capidan, Manuela Botiș, teologul de excepţie Teofil Herineanu, filosoful Petre Ţuţea, politicianul Ion Raţiu, speologul Gheorghe Racoviţă, numeroși medici de prestigiu, ingineri consacrați, știindu-se că în continuare, mulți membri ai conducerilor universităților clujene sunt barițiști, inclusiv fostul rector al UTCN, prof. univ. dr. Radu Munteanu. De asemenea, Liceul ”Bariţiu” din Cluj a dat țării o serie de academicieni, în frunte cu acad. Emil Burzo, care a ocupat și funcția de Președinte al Filialei Cluj a Academiei Române.

Funcţionând ca liceu teoretic aproape neîntrerupt, cu excepţia perioadei 1977-1990 când, în contextul vremurilor, fusese transformat în liceu industrial, în anul 2000 Liceul „George Bariţiu” primeşte onorantul statut de colegiu naţional. Actualmente Colegiul Naţional „George Bariţiu” este structurat ca liceu cu profil teoretic având 30 de clase cu un un efectiv total de peste 750 de elevi. Oferta educaţională actuală este una atractivă, corelată cerinţelor conturate de dinamica de pe piaţa muncii, cu accent pe formarea și dezvoltarea competențelor de tehnologia informației și robotică, competențelor de comunicare în limbi străine, competențelor social-civice. În prezent, clasele de liceu, cursuri de zi, filiera teoretică, funcționează cu profil real, specializarea matematică-informatică (intensiv informatică) şi profil uman, specializările: ştiinţe sociale, respectiv, filologie – cu studiul bilingv al limbii italiene (specializare funcţională în baza unei convenţii cu statul italian).

De asemenea, funcţionează clase de învăţământ primar şi gimnazial, particularizate prin studiul limbii engleze, al limbii italiene, dar și al limbii franceze. Echipa actuală din Colegiul Naţional „George Bariţiu” se constituie din profesioniști, având dascăli de prestigiu, fiind unul dintre colegiile din țară cu cei mai mulți profesori cu titlul științific de ”doctor”, cu grad didactic I și expertiză constând în performanţe în activitatea ştiinţifică şi didactică, care realizează un învăţământ competitiv, de nivel european, reflectat în rezultatele foarte bune ale elevilor la examene, olimpiade și concursuri județene, naționale și internaționale. Funcționând într-o osmoză perfectă cu comunitatea (părinți, instituții publice de toate tipurile, ONG-uri), Colegiul Barițiu găsește cheia spre o educație eficientă și de calitate, atât în sfera formală, cât și în cea a nonformalului, care completează și definește în chip fericit profilul de formare al absolventului barițist.

Marcarea celor 106 de ani de tradiţie ai acestui liceu clujean, se doreşte a fi, dincolo de Ziua Colegiului Naţional „George Bariţiu”, un elogiu adus educaţiei clujene de calitate. Fie ca spiritul bariţist să nu dispară niciodată, ci să se reitereze cu fiecare generaţie valoroasă de absolvenţi pe care o furnizează acest colegiu de prestigiu al țării!

