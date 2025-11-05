EDUCAȚIE

Primul laborator de biologie moleculară dedicat copiilor, lansat la Cluj

5 noiembrie 20250 commentarii

Clujul a devenit primul oraș din România care găzduiește un laborator de biologie moleculară dedicat copiilor. Proiectul InLab – Știință pentru comunitate, lansat de Asociația pentru Știință și Cercetare, le oferă celor mici ocazia de a experimenta direct cum funcționează un laborator real, într-un spațiu modern, educativ și interactiv.

Finanțat prin programul Start ONG, laboratorul InLab își propune să transforme biologia într-o experiență accesibilă și captivantă pentru elevi, părinți și profesori.

Laborator complet echipat, în parteneriat cu UBB

Proiectul funcționează în parteneriat cu Facultatea de Biologie și Geologie și Facultatea de Științe Medicale și ale Sănătății din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În laborator au fost deja instalate echipamente profesionale de ultimă generație – printre care un aparat PCR, electroforeză, centrifugă, autoclav, incubator și LED transiluminator – care permit desfășurarea de experimente reale de biologie moleculară.

Copiii pot învăța cum se extrage ADN-ul, cum arată celulele și cum se aplică metodele de laborator în activități simple, ghidate pas cu pas de specialiști.

Educație prin experiență: știința devine o aventură comună

InLab nu este doar un proiect educațional, ci un exercițiu de comunitate. Am vrut să construim un spațiu unde știința să nu mai pară intimidantă, ci vie, jucăușă și aproape de oameni”, a declarat Octavia Roman, coordonatorul inițiativei.
Aceasta a subliniat că laboratorul este gândit ca un loc de învățare colaborativă, unde copiii, părinții și profesorii descoperă împreună știința prin joacă și experiment.

Experimente, podcasturi și „detectivi ai ADN-ului”

În următoarele două luni, 330 de elevi din județele Cluj, Mureș, Alba și Bistrița-Năsăud vor participa la ateliere și experimente dedicate. Proiectul include sesiuni de laborator pentru copii și părinți, un program de „Ambasadori InLab”, un Jurnal Digital al Descoperirilor, dar și un podcast despre știință.

Printre cele mai atractive activități se numără serile „Detectivii ADN”, unde participanții pot învăța cum se investighează structura genetică, într-un format adaptat pentru copii.

O nouă viziune asupra educației științifice

InLab este un exemplu clar al misiunii programului Start ONG – aceea de a provoca organizațiile mici să vină cu soluții inovatoare pentru comunitate. Proiectul face știința accesibilă, prietenoasă și relevantă pentru viața de zi cu zi”, a declarat Andrei Coșuleanu, inițiatorul programului Start ONG.

El a adăugat că astfel de inițiative aduc educația, știința și comunitatea la aceeași masă și contribuie la formarea unei generații curioase, capabile să gândească critic și să exploreze lumea prin cunoaștere.

O premieră națională în educația științifică timpurie

Prin lansarea InLab, Clujul face un pas înainte în domeniul educației științifice timpurii, devenind un model pentru alte comunități care doresc să apropie cercetarea de școală și de familie. Proiectul demonstrează că știința poate fi nu doar o materie de studiu, ci o experiență de viață care stimulează curiozitatea, colaborarea și bucuria descoperirii.

 

