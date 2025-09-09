EVENIMENT

Primul județ din țară care interzice concursurile de tracțiune cu cai

9 septembrie 20250 commentarii

Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) Cluj, for ce funcționeză la nivelul Prefecturii Cluj, a decis, în unanimitate, interzicerea organizării concursurilor de tracțiune cabalină pe întreg teritoriul județului. Măsura vine ca răspuns la multiplele sesizări privind suferințele la care sunt supuși caii în cadrul acestor evenimente.

Ședința CLCB, desfășurată la Instituția Prefectului Cluj și prezidată de prefectul Maria Forna, a reunit autorități locale, veterinari și reprezentanți ai instituțiilor abilitate. Printre subiectele analizate s-au numărat cererile pentru organizarea de expoziții cu animale vii și concursuri de tracțiune – evenimente în care caii sunt forțați să tragă bușteni cu greutăți uriașe: până la 600 kg pentru un cal și 1200 kg pentru doi cai.

„Această decizie transmite un mesaj clar: bunăstarea animalelor este o prioritate reală, nu doar un slogan”, a declarat prefectul Maria Forna. „Concursurile de tracțiune implică un efort fizic epuizant pentru cai, iar riscurile pentru sănătatea lor sunt inacceptabile. Vom continua să monitorizăm și să luăm măsuri ferme pentru a preveni orice formă de cruzime sau neglijență față de animale.”

Moartea unui campion – un caz care a cutremurat opinia publică

Decizia autorităților clujene vine după ce în luna mai 2025 un cal a murit după astfel de concursuri. Calul Falko, câștigătorul concursului de tracțiune de la Gilău a murit a doua zi o altă victorie obținută în competiție de la Cormaia, județul Bistrița-Năsăud, unde a tras bușteni de peste o tonă. Epuizat, animalul s-a prăbușit pe teren, a suferit convulsii și a murit sub privirile îngrozite ale participanților.

Filmul tragediei, distribuit pe rețelele de socializare, a stârnit reacții virulente și indignare publică. Mulți au acuzat lipsa de responsabilitate a organizatorilor și a proprietarilor care pun câștigurile și prestigiul înaintea sănătății animalelor.

O decizie în litera și spiritul legii

Interdicția este susținută de Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, care la articolul 6 definește „rău tratament” drept „comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, supunerea animalelor la eforturi inutile”. Concursurile de tracțiune, în forma actuală, se încadrează perfect în această definiție.

Membrii CLCB subliniază că nu se opun desfășurării de târguri, expoziții sau parade ecvestre, atâta timp cât acestea respectă legislația în vigoare și nu pun în pericol sănătatea animalelor. Însă probele de forță extremă, desfășurate uneori în condiții improprii și fără supraveghere veterinară adecvată, nu mai pot fi tolerate.

„Protejarea animalelor nu trebuie făcută doar la nivel declarativ, ci și faptic. Tocmai din acest motiv, le mulțumesc colegilor pentru că au susținut interzicerea unor astfel de activități în județul Cluj.
Vom continua să monitorizăm atent astfel de activități și să luăm măsuri ferme pentru a preveni orice formă de cruzime sau neglijare față de animale” a declarat doamna Maria Forna, prefectul județului Cluj.

Cosmin PURIȘ

