Primii români care au ajuns cu bicicleta pe Insula Capul Horn și-au lansat cartea la FICT

29 septembrie 20250 commentarii

Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) a găzduit sâmbătă seara o lansare de carte care a purtat publicul până „la capătul lumii”. Este vorba despre volumul Read and Ride to El Fin del Mundo, semnat de clujenii Gabriel Bota și Rudolf Nyari și publicat la Editura Limex. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul seriei „Întâlnirile FICT: Despre Motivație și Curaj – Povești de la capătul lumii” și i-a avut invitați pe cei doi autori, alături de editorul Ionuț Radu.

O idee născută din lectură și pedalat

Proiectul „Read & Ride” a început în 2017, când Gabriel Bota, directorul FICT, a pornit pe bicicletă într-o expediție literară de 5.000 de kilometri prin zece țări europene. A citit câte o carte în fiecare loc și a vizitat orașele unor scriitori celebri – de la Bohumil Hrabal la Praga, la Thomas Mann la Lübeck, Gustave Flaubert la Rouen sau Jules Verne la Nantes.

În 2022, alături de Rudolf Nyari, aventura a continuat pe un traseu de anduranță până la Cercul Arctic, cu un slogan simplu și memorabil: „2 biciclete, 2 cărți, 2 cititori”.

În 2024, cei doi clujeni au dus proiectul la un nivel extrem. Au pedalat pe spectaculosul și dificilul traseu Carretera Austral, prin Patagonia și Țara de Foc, până la Capul Horn – cel mai sudic punct al Americii de Sud, deasupra Antarcticii. Au traversat din Pacific până în Atlantic, din Punta Arenas până la Ushuaia, străbătând Strâmtoarea Magellan și Canalul Beagle.

„Am cedat de multe ori din punct de vedere fizic. Dar de fiecare dată ne-am ridicat și am mers mai departe. Dacă unul dintre noi avea un dubiu, era suficient să ne aruncăm o privire și înțelegeam că se poate”, a povestit Rudolf Nyari.

Cartea ca manifest

Rezultatul acestei experiențe este o carte care depășește formatul unui simplu jurnal de călătorie. „Nu doar ideea și aventura în sine impresionează. Cartea vibrează, transmite mesaje de curaj și de solidaritate, te face să te întrebi despre propriile limite. Rar am întâlnit un volum care să mă uimească și să mă reconstruiască în felul acesta”, a mărturisit Ionuț Radu, directorul Editurii Limex.

Autorii spun că nu plănuiseră să scrie, dar au fost convinși de editor să își pună povestea pe hârtie. „Am decis să spunem totul așa cum s-a întâmplat – cu bune și cu rele – pentru ca oamenii să fie inspirați cu adevărat”, a explicat Gabriel Bota.

Aventura a avut și un final simbolic: cei doi au lăsat în Ushuaia și pe Insula Capul Horn un exemplar din Toate pânzele sus de Radu Tudoran, donat de Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” din Cluj. „Ne-am dat seama că ne-am îndeplinit misiunea. Am lăsat acolo o parte din noi și din cultura românească. Acum, la capătul lumii, există o carte în limba română”, au spus emoționați autorii.

Dincolo de performanța fizică, Gabriel Bota și Rudolf Nyari au subliniat că ceea ce rămâne este solidaritatea și frumusețea oamenilor întâlniți pe drum: mese împărtășite, un ceai cald primit de la necunoscuți, un zâmbet oferit la momentul potrivit. „Într-o lume nebună, virtuală, am vrut să facem o altfel de nebunie: să fim așa cum suntem, să ne trăim visele și să avem curajul să mergem mai departe”, a spus Rudolf Nyari.

Lansarea de la Cluj nu a fost doar celebrarea unei expediții spectaculoase, ci și o reflecție asupra puterii literaturii și a curajului de a duce un vis până la capăt. Înființat în 2013, Festivalul Internațional de Carte Transilvania a devenit între timp o platformă culturală complexă, sub umbrela căreia au loc anual evenimente dedicate cărților și autorilor români și internaționali.

 

