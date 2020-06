Primele concerte în sistem de distanţare socială la Cluj-Napoca

Articol scris in EVENIMENT

Primul concert în aer liber, la Cluj-Napoca, în 2020, VIŢA de VIE Acustic în Piaţa Unirii, a deschis seria /FORM your Days, evenimente organizate în aer liber, în condiţii speciale de distanţare socială.

Aproximativ 450 de persoane i-au aplaudat pe cei de la VIŢA de VIE, de pe scaune, într-o atmosferă de spectacol total nouă. Concertul VIŢA de VIE Acustic, din 6 iunie va fi urmat de alte două astfel de evenimente organizate în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca, până la finalul lunii iunie.

/FORM you Days se doreşte un concept care să respecte regulile de distanţare socială, eveniment la care să participe un număr de maximum 500 de spectatori: „În primul rând, dorim să mulțumim Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca precum și partenerului nostru George. Primul Banking Inteligent pentru încrederea și sprijinul acordate. Apoi, dorim să mulțumim publicului că a respectat regulile de interacţiune şi distanţare socială. În condițiile amânării festivalului /FORM Days pentru 1-4 iulie 2021, dorim să continuăm să oferim publicului clujean cea mai potrivită formă de spectacol. În acord cu prevederile legale în vigoare și în funcție de contextul actual, am gândit acest concept de eveniment /FORM Your Days prin care vrem să redăm Clujului, vibe-ul său de vară. Intenţia noastră este organizarea unei serii de concerte care să readucă Clujul la viaţă. Chiar dacă sunt condiţii speciale de desfăşurare a acestor evenimente, este important că ele pot exista, că centrul oraşului este animat de public şi ascultăm din nou muzică în aer liber. De asemenea, scena şi set-up-ul pentru spectacole sunt montate deja în Piaţa Unirii, până la sfârşitul lunii iunie. Ne dorim să avem cât mai multe evenimente în centrul orașului și facem un apel către toți organizatorii de evenimente culturale precum operă, teatru de păpuși etc. să folosească logistica deja amplasată in Piața Unirii”, a declarat Teodor Negrea, organizator FORM you Days.