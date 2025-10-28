ADMINISTRAȚIE

Primarul din Gherla, asaltat cu întrebările populației

28 octombrie 20250 commentarii

 Așa cum am scris recent, edilul șef din Gherla a luat inițiativa consultării în diferite probleme edilitar-gospodărești cu locuitorii urbei. Zilele trecute primarul municipiului Gherla, Ovidiu Drăgan, a răspuns unei noi serii de întrebări venite din partea populției. Aproape 100 de întrebări au fost transmise edilului, unele dintre ele având teme similare, motiv pentru care răspunsurile au fost grupate pe subiecte de interes general, urmând apoi clarificări punctuale pentru alte situații. Temele abordate au acoperit o gamă largă de preocupări, de la infrastructura rutieră – starea drumurilor și a trotuarelor – până la aspecte legate de Spitalul Municipal. Alte întrebări au vizat parcările, activitatea Poliției Locale, garajele, trecerile peste calea ferată, proiectul noului bazin de înot, podul peste Someș, terenurile destinate investitorilor, amenajarea unei piste de atletism pe stadion, pista de biciclete de pe dig, spațiile de joacă pentru copii, sistemul de iluminat public, izolarea unor imobile etc. Deci, o sumedenie de aspecte ce se cer rezolvate. Nu au lipsit nici solicitările de informații privind marile proiecte aflate în derulare la nivelul municipiului. Ca de fiecare dată, primarul Ovidiu Drăgan a oferit explicații detaliate, subliniind aspectele tehnice din spatele multor probleme semnalate – detalii care, adesea, nu sunt cunoscute publicului larg. Scopul, a precizat edilul, este ca cetățenii să fie corect informați și să înțeleagă situațiile concrete care privesc comunitatea locuitorilor săi.

Dialogurile periodice cu primarul municipiului Gherla continuă, fiind o modalitate de a informa pe cetățenii orașului despre proiectele administrației locale.

Szekely Csaba

