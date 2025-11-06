EVENIMENT

Primarul din Fizeșu-Gherlii a fost reținut pentru delapidarea punctelor din contractul de telefonie mobilă

6 noiembrie 20250 commentarii

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla au efectuat, miercuri, trei percheziții domiciliare – una la sediul Primăriei Fizeșu-Gherlii și două la locuințele primarului Lup Vasile Ioan. Edilul a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de delapidare.

Potrivit comunicatului oficial transmis de Parchet, măsura a fost dispusă la data de 4 noiembrie 2025, în baza unei ordonanțe emise de organele de cercetare penală.

„Prin ordonanţa organului de cercetare penală, la data de 04.11.2025, s-a dispus reţinerea suspectului pentru săvârşirea infracţiunii de delapidare, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 295 alin. 1 Cod penal, pe o durată de 24 de ore”, au transmis procurorii.

Primarul este acuzat că și-ar fi însușit bunuri cumpărate din fondurile Primăriei

Din probele administrate până acum în dosar reiese că, în perioada 2022–2024, primarul Lup Vasile Ioan și-ar fi însușit în interes personal mai multe produse electronice furnizate de Orange România S.A., respectiv un televizor Smart LG 4K și un laptop HP255G8, în valoare totală de 5.157 de lei.

Anchetatorii susțin că produsele provin din subvențiile aferente abonamentelor de telefonie mobilă încheiate și achitate de U.A.T. Fizeșu-Gherlii, prin intermediul primarului.

Conform comunicatului, bunurile și serviciile respective nu au fost folosite în scopuri instituționale, ci în interes personal.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Gherla continuă ancheta pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care ar fi fost comisă fapta și pentru recuperarea eventualului prejudiciu.

Liberalul Vasile Lup (PNL) a câştigat, în 2024, al treilea mancat de primar al comunei Fizeşu-Gherlii cu peste 60 la sută din voturi.

 

 

