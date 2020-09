Primarul celor peste 1400 de zile

La ora când dumneavoastră citiți rândurile de față, numele noului primar al Clujului este cunoscut. Cum sunt cunoscute și celelalte nume câștigătoare, unele vechi, altele noi, dar pe umerii cărora se află promisiuni de îndeplinit și dus la capăt.

Au fost, să recunoaștem, alegeri locale în condiții aparte, inedite. Așa se vor desfășura și alegerile parlamentare, programate pentru 6 decembrie. Dată ce nu este exclus să fie modificată, modificată în funcție de evoluția C19, de interesele politice, de evoluția meteo, de schimbările survenite pe eșichierul politic extern…Și dacă tot am amintit de eșichierul extern, să mai spun că localele noastre s-au desfășurat într-un cadru tensionat. Și cadru tensionat înseamnă Belarus și un dictator estic ce nu se lasă dus de la putere. Mai înseamnă proteste la Londra, marcate de violențe între protestatari și poliție, de violențe în Spania, de înjunghierea a doi jurnaliști la Paris, de disputa Greciei și a Turciei din cauza gazelor naturale, de închiderea multor granițe și de reintrarea unor țări în starea de urgență.

În România, localele s-au desfășurat pe fondul nemulțumirilor legate de majorarea pensiilor și a salariilor, alte discuții lungi și sterile, dar și de modul în care a debutat noul an școlar, de creșterea numărului de infectați cu C19.

De ce are nevoie Cluj-Napoca? Uf uf uf…În primul rând, are nevoie de politicieni responsabili, corecți, onești, pentru care cuvântul dat să fie și respectat. Ca să fiu și să fim cinstiți, ne-am săturat de demagogi, de vorbele goale și fără acoperire, de politicieni urmăriți penal, de interlopi lăsați liberi.

Rândurile care urmează sunt pentru noul primar al municipiului Cluj-Napoca. Pentru următoarele 1400 de zile în funcție, ar trebui să aibă în vedere următoarele: construirea Spitalului Regional; Centrul Cultural Transilvania, instituție de artă și cultură ce se lasă așteptată de peste 10 ani!; construirea noului sediu pentru Teatrul de Păpuși ”Puck”; construirea unei noi galerii de artă, una demnă de titulatura pe care ne place să o auzim, de capitală europeană de secol XXI; construirea unui Teatru/Cinematograf de Vară; alocarea unu spațiu pentru Muzeul Fotografiei; alocarea unui spațiu pentru construirea Muzeului Sportului Clujean; construirea unui Centru Expozițional la nivel de secol XXI, cel actual fiind depășit moral și fizic, mă gândesc acuma la centrele expoziționale din Frankfurt, Stuttgart, Verona, Romexpo de la București…

Am lăsat anume la sfârșit discuția despre metrou și trenul de suprafață. Țin bine minte discuțiile autorităților legate de oportunitatea unei noi rețele de transport, în discuție intrând în anii ‘80 două mijloace de transport, tramvaiul, respectiv trenul suspendat/monoraiul, pentru acesta din urmă existând deja un proiect realizat de specialiștii fostei Politehnici Cluj. S-a optat pentru tramvai din considerente financiare, mai puțin costisitor cu alte cuvinte. Numai că…Pentru metrou opțiunile de construire nu sunt dintre cele mai bune, favorabile, vorbind despre un sol aluvionar moale, nămol compactat mai corect spus. Secolul XXI are tehnologia de intervenție și încă rapidă, eficientă. Costurile sunt enorme și nu avantajează deloc nici proiectul, nici municipalitatea. Metroul rămâne deocamdată proiectul megalomanic, greu de realizat financiar mai ales. Cere din start, rețineți acest lucru, studii geotehnice temeinice și mai ales, corecte, repet acest ultim cuvânt, corecte.

În altă ordine de idei, noul primar ar trebui să-și concentreze atenția și spre un nou sistem de salubrizare a orașului, creșe și grădinițe noi, o rețea de interconectare regională la nivel de secol XXI (regret că tot amintesc acest lucru, dar edililor le place să-l folosească des și fără acoperire), apoi realizarea unui inventar al stării de conservare a monumentelor, o Alee a Celebrităților, mutarea festivalului UNTOLD într-o zonă în care să nu deranjeze locuitorii și pacienții internați în proximitatea Parcului Central, renovarea totală a clădirii Teatrului Național/Operei Naționale Cluj-Napoca. Mă opresc aici, dorindu-i noului primar putere de muncă și mai ales, inspirație. Tocmai a devenit Primarul celor peste 1400 de zile.