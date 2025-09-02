ADMINISTRAȚIE

Primăriile din județul Cluj care pierd personal în scenariul propus de Bolojan

2 septembrie 20250 commentarii

Guvernul României a publicat marți, după conferința de presă în care premierul Ilie Bolojan a prezentat variantele pe care le propune pentru reducerile de posturi din administrațiile locale, o situație din primăriile din întreaga țară și o simulare a tăierilor în fiecare unitate administrativ-teritorială atât cu 40%, cât și cu 45% din totalul acestor posturi. Datele arată că și primăriile din Cluj, precum și Consiliul județean ar urma să fie afectate de tăierile propuse.

Dacă organigramele s-ar reduce cu 40%, ar dispărea 328 de posturi ocupate din 15 primării clujene. Făclia de Cluj vă prezintă care sunt acestea.

 

Premierul Ilie Bolojan a avertizat marți, într-o conferință de presă, că dacă statul nu reduce cheltuielile de personal, „mai ales acolo unde acestea sunt inutile”, există riscul ca toate veniturile suplimentare de la buget să meargă pentru acoperirea acestor cheltuieli, iar România să se găsească şi anul viitor în situaţia în care se află acum.

El a catalogat zona de administraţie publică locală drept „un bloc mare de cheltuieli care adună peste 150.000 de oameni” și a subliniat că, deși în acest an nu au fost făcute angajări, cheltuielile pentru salarizare au crescut cu 10% față de primul semestru al anului trecut, deși ar fi trebuit să scadă cu 5%.

În acest context, Bolojan a catalogat drept un falsă propunerea Ministerului Dezvoltării, condus de bihoreanul Cseke Attila, privind reducerea cu 25% a posturilor din administrația publică locală, deoarece ar avea efecte nule, iar asta fiindcă în acest caz s-ar fi desființat, practic, doar posturi vacante, nu și ocupate efectiv.

Potrivit premierului, pentru o reducere efectivă de 5% a posturilor ocupate ar trebui redus cu cel puțin 30% numărul maxim de posturi (cu impact asupra a mai puțin de 1.000 de unități administrativ-teritoriale din cele 3.200), pentru o reducere reală de 10% ar fi necesară una de 40% din numărul maxim de posturi (impact asupra a jumătate din UAT-uri), iar pentru o reducere efectivă de 15% a posturilor ocupate ar trebui aplicată o reducere de 45% a organigramelor (cu efect în aproape 2.000 UAT-uri).

Conform datelor prezentate, în întreaga țară sunt 189.777 de posturi în organigramele primăriilor, dintre care ocupate sunt 128.884 posturi, iar o reducere de 40% ar însemna desființarea în 1.655 UAT-uri a 13.908 posturi, reprezentând aproximativ 10% din numărul total al posturilor aprobate.

Județul Cluj ar urma să piardă opt la sută din totalul angajaților din primării și din Consiliul Județean în situația în care reducerile organigramelor ar urma să fie de 40%. Concret, la un număr total de 5.758 posturi aprobate în organigramele celor două 81 UAT-uri din județ, din care ocupate efectiv sunt 3890, reducerea de 40% ar urma să aibă ca rezultat desființarea a 328 de posturi din 14 primăriiși de la Consiliul Județean, ceea ce înseamnă -8% din totalul posturilor efectiv ocupate.

Comparativ, în județul Bihor ar urma să fie desființate 2 al sută din posturi, în primăriile din județul Timiș ar urma să fie desființate 4% din posturile efectiv ocupate (-60), în cele din Tulcea 5% (-60 posturi), tot 5% și în cele din Arad (-136 posturi), la fel și în Bacău (-191 posturi), în Caraș Severin 6% (-153 posturi), iar în Olt 7% (-188 posturi).

Reduceri mari ar urma să fie în primăriile din județele Galați (-17% din totalul posturilor ocupate, adică -522 posturi), Argeș (-16% din total, -649 posturi), Sălaj (-16%, adică -260 posturi).

În primăriile din Alba ar fi vorba despre o reducere de -11% (-303 posturi), la fel și în Constanța (-357 posturi), în Gorj de -12% (-331 posturi), în Iași de -11% (-439 posturi), în Satu Mare (-181 posturi) etc.

În scenariu cu reducerea de 40 la sută din posturi, cele 15 UAT-uri din Cluj afectate ar fi: Consiliul Județean Cluj-106 posturi, Primăria Cluj-Napoca-135 de posturi; Primăria Dej-26 de posturi; Primăria Mihai Viteazul-4 posturi; Primăria Gherla-15 posturi; Primăria alunil-2 posturi; Primăria Băișoara-un post; Primăria Călărași-1 post; Primăria Căpușu Mare-1 post; Primăria Chinteni-1 post; Primăria Cornești-17 posturi; Primăria Gilău- 1 post; Primăria iclod-1 post; Primăria Jucu-8 posturi și Primăria Mănăstireni-1 post;

