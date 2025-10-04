ADMINISTRAȚIE

Primăria rectifică bugetul. Se majorează investițiile în educație, cultură, infrastructură și energie verde

4 octombrie 20250 commentarii

Municipiul Cluj-Napoca își rectifică bugetul general pentru anul 2025, printr-o majorare totală de 8,17 milioane de lei. Rectificarea a fost propusă spre aprobare Consiliului Local și include alocări suplimentare importante în mai multe domenii esențiale pentru dezvoltarea orașului.

Bugetul local, majorat cu peste 7 milioane lei

Bugetul local al municipiului se majorează cu 7.181.893 lei, fiind redistribuit astfel: cultură, recreere și religie – majorare de 1.880.000 lei; transporturi– majorare de 1.750.000 lei; locuințe, servicii și dezvoltare publică – două capitole însumează o creștere de 1.593.879 lei; autorități publice și acțiuni externe – +698.327 lei; învățământ și datoria publică suferă reduceri pentru a echilibra redistribuirile.

De pe urma rectificării bugetare va beneficia de majorări de fonduri și infrastructura educațională și sportivă. Sunt prevăzute milioane în plus pentru școli, creșe și bazinul de înot. Astfel, la Școala Gimnazială „Ion Creangă” se majorează bugetul cu 4.000.000 lei (fonduri PNRR); la proiectul de renovare energetică a Grădiniței Poienița reduce bugetul cu 200.000 lei, iar pentru renovare energetică la Creșa Veronica alocă în plus 200.000 lei. Mai sunt prevăzuți: dotări învățământ – 469.000 lei; bazin de înot în cartierul Borhanci: +43.000.000 lei (credite interne).

Proiecte noi și extinderi: parcuri, semaforizare, studii de fezabilitate
La parcul fotovoltaic nou se va aloca suma de 300.000 lei, iar pentru modernizare semaforizare intersecții și treceri de pietoni suma de 156.000 lei, plus alte studii aferente în valoare de 9.000 lei.

Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca va beneficia în plus de 1.500.000 lei, pentru secțiunea de funcționare.

