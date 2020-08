Primar incompatibil în cursa pentru un nou mandat

Fostul primar al Comunei Baciu, Florin Mureşan, care și-a pierdut mandatul după ce a fost găsit de ANI în stare de incompatibilitate, va candida din nou. Și asta după ce instanța a admis solicitarea lui Florin Mureșan de a se înscrie în cursa electorală. Inițial, Biroul Electoral de Circumscripție Baciu a respins candidatura fostului primar, însă acesta a apelat la instanță. Tribunalul Cluj i-a respins acțiunea iar Curtea de Apel Cluj i-a dat câștig de cauză.

„Am crezut mereu în dreptatea cauzei mele. Am avut încredere în cele trei puteri care sunt mai tari decât tupeul și conspirațiile partidelor politice. Care au aroganța să hotărască asupra libertății și drepturilor noastre constituționale. Am crezut în puterea și dreptatea justiției, în ajutorul lui Dumnezeu și în susținerea oamenilor simpli. Aceste puteri au spulberat astăzi denunțurile staliniste și aranjamentele oculte. Astăzi e ziua bucuriei pentru mine, fiindcă am reușit cu ajutorul justiției, a lui Dumnezeu și al oamenilor să înfrâng hidra politicianistă”, a anunțat fostul edil.

Florin Mureșan și-a pierdut mandatul de primar al comunei Baciu, în mai 2019, după ce a fost găsit incompatibil de Agenția Națională de Integritate.

„S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 15 iunie 2012-18 octombrie 2013, întrucât a deținut, simultan cu funcția de primar, diferite funcții de conducere ori de execuție la diferite societăți comerciale, încălcând, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003’’, preciza ANI în 2015. Florin Mureşan a atacat raportul ANI la Curtea de Apel Cluj însă instanţa i-a respins acţiunea. Primarul a făcut recurs la hotărârea instanţei clujene. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins cererea. Astfel, prefectul de atunci al județului Cluj, Ioan Aurel Cherecheș a emis ordinul prin care s-a constatat încetarea mandatului primarului comunei Baciu, Ioan Florin Mureşan. De atunci, funcţia de primar interimar al Comunei Baciu este asigurată de viceprimar.

C.P.