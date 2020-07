Primar dintr-o comună clujeană, condamnat definitiv, și-a încetat mandatul

Primarul comunei clujene Valea Ierii, liberalul Gabriel Alexandru Duma, şi-a încetat mandatul printr-un ordin emis, marţi, de prefectul judeţului Cluj, Mircea Abrudean, în urma condamnării definitive a edilului. Curtea de Apel a decis să-l condamne pe primar la pedeapsa de doi ani şi 8 luni închisoare, dar cu suspendare, pe o perioadă de supraveghere de trei ani, pentru infracţiunea de abuz în serviciu. În egală măsură, acesta nu mai are dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi nici de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de doi ani. În același dosar a fost condamnat, tot cu suspendare, și inginerul primăriei din Valea Ierii, Ioan Boca. Primăria din Valea Ierii a decontat zeci de mii de lei pentru lucrări ce nu au mai fost executate la stadionul comunal, pentru ridicarea căruia instituția a beneficiat de fonduri nerambursabile de câteva sute de mii de lei.

„Azi (n.r.: marți)a fost emis Ordinul prefectului privind constatarea încetării de drept a mandatului de primar al comunei Valea Ierii, judeţul Cluj, al domnului Duma Gabriel-Alexandru, ca urmare a condamnării, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei”, se arată într-o informare trimisă, marţi, de prefectul Mircea Abrudean. Duma Gabriel Alexandru a fost condamnat la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu. Alături de inginerul primăriei, Ioan Boca, condamnat şi el la închisoare cu suspendare, primarul a girat o afacere pentru un teren sportiv amenajat din fonduri europene, dar lucrările nu s-au mai executat. “În baza art.396 al. 2 cod procedură penală condamnă pe inculpatul D G –A – la pedeapsa de: – 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de infracţiunea de abuz de prev. de art. 297 alin. (1) N.C.pen. rap. la art. 13/2 din Legea nr. 78/2000, cu aplicarea art. 5 alin. (1) N.C.pen. În temeiul art. 67 alin. 2 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În temeiul art.93 al.1 cod penal obligă inculpatul D G –A , ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate. În baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei com. Valea Ierii/ Primăriei com. Iara. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.396 al. 2 cod procedură penală condamnă pe inculpatul B I – , la pedeapsa de: – 2 ani şi 8 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la abuz în serviciu, prev. de art. 48 alin. (1) N.C.pen., rap. la art. 297 N.C.pen., rap. la art. 13/2 din Legea 78/2000, modificată şi completată, cu aplicarea art. 5 alin. (1) N.C.pen. În temeiul art. 67 alin. 2 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă complementară dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 65 alin. 1 din Codul penal, raportat la art. 66, alin. 1, lit. a şi b din Codul penal, interzice inculpatului ca pedeapsă accesorie dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice şi dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat. În baza art.91 cod penal dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de 3 ani, conform dispoziţiilor art. 92 Cod penal. În temeiul art.93 al.1 cod penal obligă inculpatul B I , ca pe durata termenului de supraveghere să respecte următoarele măsuri de supraveghere: a) să se prezinte la Serviciul de Probaţiune Cluj, la datele fixate de acesta; b) să primească vizitele consilierului de probaţiune desemnat cu supravegherea sa; c) să anunţe, în prealabil, schimbarea locuinţei şi orice deplasare care depăşeşte 5 zile; d) să comunice schimbarea locului de muncă; e) să comunice informaţii şi documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existenţă. În temeiul art. 93 alin. 2 lit. b din Codul penal impune inculpatului să execute următoarea obligaţie: – să frecventeze unul sau mai multe programe de reintegrare socială derulate de către serviciul de probaţiune sau organizate în colaborare cu instituţiile din comunitate. În baza art.93 al.3 cod penal pe parcursul termenului de supraveghere inculpatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 60 de zile în cadrul Primăriei mun. Gherla/ Primăriei a mun. Dej. Atrage atenţia inculpatului asupra dispoziţiilor art. 96 din Codul penal privind revocarea suspendării sub supraveghere a executării pedepsei.

În baza art.20 şi art.397 al.1 cod procedură penală admite în parte acţiunea civilă formulată de către persoana vătămată M D R , A P şi F E şi obligă inculpaţii în solidar să plătească suma de 21.672,05 lei cu titlu de despăgubiri materiale. În baza art.272, art.273 al.4 şi 5 cod procedură penală suma de 3875 lei, reprezentând contravaloarea parţială a expertizei şi a suplimentului la expertiză (expert Martin Dan) se suportă din fondul cheltuielilor judiciare special alocat. În baza art. 274 alin.1 Cod procedură penală obligă inculpaţii la plata sumei de 14.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat (fiecare câte 7.000 lei). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică din data de 01.11.2019”, se arată în soluţia dată de Judecătoria Turda.

Potrivit instanței Judecătoriei Turda, Primăria din Valea Ierii a decontat zeci de mii de lei pentru lucrări ce nu au mai fost executate la stadionul comunal, pentru construcția căruia instituția în cauză a accesat fonduri nerambursabile de câteva sute de mii de lei. Autoritățile din Valea Ierii s-au legat la cap cu ridicarea unui stadion comunal încă din 2008. ”În perioada 2008-2014, de la bugetul de stat a fost alocată comunei Valea Ierii suma de 420.000 de lei, după ce Guvernul a declarat eligibilă cererea de finanțar e, proiectul de investiții propus de comună fiind intitulat: ”Dezvoltarea infrastructurii sportive a comunei Valea-Ierii, județul Cluj, prin construirea unui stadion comunal”. Se urmărea construirea „modelul tip 1” de bază sportivă ( „bază sportivă multifuncțională constituită din: „teren de sport (teren de fotbal/rugby, hochei, pistă de săritură în lungime și pistă de atletism) și construcții anexe”). Finanțarea a fost nerambursabilă”, se arată în motivarea instanței.

Alți primari din județul Cluj, condamnați penal

Recent și comuna Tritenii de Jos a rămas fără primar, după ce Sașa Valer a fost demis de prefect pentru că a fost condamnat penal. De asemenea, tot în acest an, şi comuna Cămăraşu a rămas fără primar. În ianuarie 2020, prefectul Mircea Abrudean a semnat ordinul prin care s-a decis încetarea mandatului lui Marcel Mocean, înainte de termen, ca urmare a faptului că Înalta Curte de Casație și Justiție le-a dat dreptate celor de la ANI. Fostul edil a dat în judecată Instituția Prefectului, cerând anularea ordinului și repunerea pe funcție, însă Tribunalul Cluj i-a respins cererea. De asemenea, primarul comunei Baciu, Florin Mureșan și-a pierdut mandatul în luna mai a anului trecut după ce a fost declarat incompatibil. Pe lângă comunele Valea Ierii, Tritenii de Jos, Cămărașu și Baciu, în prezent, alte trei comune din județul Cluj nu au primar. Comuna Râșca a rămas fără edil încă din 2016 din cauză că Ioan Morar, reales la alegerile din luna mai din acel an, a fost destituit pentru că avea o condamnare penală pentru abuz în serviciu. Și comunele Cămăraș, Cornești și Băișoara au rămas fără primar. Edilul din Cornești, Dorel Julean a decedat în noiembrie 2017 iar Minodora Luca, primar la Băișoara din 1996, s-a stins din viață în ianuarie 2018.

Cristian FOCȘANU