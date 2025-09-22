ECONOMIE

Prima ediția a Transylvania Butcher Wars a fost dominată de femei

22 septembrie 20250 commentarii

Prima ediție a competiției internaționale Transylvania Butcher Wars, desfășurată în acest weekend în Campusul USAMV din Cluj-Napoca, a marcat un moment istoric, confirmând o schimbare generațională și culturală în lumea măcelăriei.

După două zile pe cât de intense, pe atât de spectaculoase, podiumul a fost dominat de femei, într-un sector considerat mult timp exclusiv masculin. Astfel, pe prima treaptă a podiumului a urcat măcelăreasa Anna Moretti din Italia, care a impresionat juriul prin viteză, tehnică și pasiune, iar locul al doilea i-a revenit Linei Wachter din Germania, care a câștigat prin precizie și determinare. Pe locul al treilea s-a clasat Adrian Petre, membru al echipei Măcelari de Elită, completând un podium care reflectă diversitate și excelență.

Sunt foarte emoționată și foarte fericită, încă nu reușesc să cred că am câștigat, mai ales că am concurat cu atâția măcelari de top. Cea mai mare provocare din timpul competiției a fost să mă încadrez în cele 30 de minute cât a durat runda. Calitatea care mi-a asigurat victoria a fost pasiunea cu care fac această meserie. Muncesc ca măcelar de 10 ani, e o tradiție de familie în care punem toți multă pasiune”, a declarat Anna Moretti.

Top 10 a fost completat în egală măsură de bărbați și femei, fiecare aducând în ring câte ceva din stilul și cultura culinară a țării din care provin: Alana Empson (Noua Zeelandă) – locul 4, Daniel Herrero (Spania) – locul 5, Paul Cordea (România, echipa Măcelari de Elită) – locul 6, Bruno Casal Diaz (Spania) – locul 7, Gabriel Arghir (România, echipa Măcelari de Elită) – locul 8, Florin Stângă (România, echipa Măcelari de Elită) – locul 9, Lisa Lend (Australia) – locul 10. Rezultatul reprezintă un semnal puternic și pozitiv: în această profesie, ceea ce contează cu adevărat sunt talentul, măiestria și dedicarea, nu genul.

De asemenea, publicul prezent la eveniment a aplaudat și concursul „Cârnat Wars”, unde Gurmeticus (USAMV Cluj-Napoca) a câștigat marele premiu, urmată de echipele Jandarmeria (locul II) și Verus Nostras (locul III). Premii speciale au revenit echipelor Ararat (Creativitate), Sky Drill (Spirit de echipă) și Gospodarii (Picanterie) .

Competițiile au fost dublate de o serie de conferințe și dezbateri, care mai de care mai intersante și savurate de public. Astfel, conferința „Provocările agribusinessului în România”, organizată de Fundația „Ștefan Moldovan”, în parteneriat cu Romanian Business Leader (RBL), AgroTransilvania Cluster, USAMV Cluj-Napoca, Federația Națională ProAgro și APAR, a adus la aceeași masă antreprenori în domeniu, reprezentanți ai mediului asociativ, autorități și experți, pentru a discuta despre cum pot fi sprijinite produsele românești pentru a fi prezente atât pe piața națională, în țările din UE, dar și pe piețe extra-comunitare. Aceștia au concluzionat că  România are produse de calitate, dar are nevoie de educația propriilor consumatori, promovare inteligentă și construcția pe bazele existente a unei noi generații de lucrători în agribusiness care să inoveze și să creeze plus valoare în comunitățile rurale.

Tot în cadrul acestei conferințe, Marius Verdeși, fondatorul Zimbria, a anunțat depunerea actelor pentru înființarea Patronatului Național al Măcelarilor din România. Inițiatorii acestui demers sunt companiile Moldovan Carmangerie, Verdeși & Co și Angus House. Patronatul are ca scop apărarea intereselor economice, profesionale, juridice și sociale ale tuturor membrilor, precum și asigurarea dialogului social în structurile abilitate la nivel național. Primele activități vor viza colaborările internaționale în scopul promovării meseriei de măcelar în Europa și educația tinerei generații de măcelari.

Dezbaterea „Dincolo de gusturi. O incursiune în sfera miturilor despre alimentație din comunism până în prezent”, care i-a avut ca invitați pe Dan Vodnar (USAMV Cluj-Napoca) și Virgiliu Țârău (Facultatea de Istorie și Filosofie, UBB Cluj), a fost vie, animată și colorată. S-au întâlnit două domenii care suscită mare interes, nutriția și istoria comunismului, și care au atras publicul la ceas de seară. S-a vorbit despre penuria de alimente, despre carne și calitatea ei, despre rețetare, despre hrana toxică din vremea comunismului, despre hărțile foamei (zone mai bine și mai prost alimentate), despre faptul că în principal din agricultură s-a plătit datoria externă, despre evoluția reglementărilor legislative în domeniul alimentației din perioada comunistă și multe altele. Publicul a fost extrem de interesat și a venit cu multe întrebări, punctări, completări într-o atmosferă plăcută, colocvială girată de doi universitari serioși și surâzători puși pe taclale.

La dezbaterea internațională „The Butcher’s Identity”, care a adus în atenție rolul actual al măcelarului în comunitate, o parte dintre jurații și măcelarii intrați în concurs au vorbit despre transformările prin care trece meseria: de la imaginea tradițională, uneori asociată doar cu abatoarele, la statutul măcelarului de artizan și consilier al consumatorului (uneori chiar consilier marital). „Am început să facem acest tip de evenimente în România pentru ca măcelăria să fie văzută cu alți ochi, să dovedim că poate fi ridicată la nivel de artă”, a recunoscut, de altfel, Cosmin Moldovan, CEO al Moldovan Carmangerie și președintele Fundației „Ștefan Moldovan”.

În timpul discuției, măcelarii din Germania au precizat că astăzi, în carmangerii, nu este vorba doar despre carne, ci despre a înțelege ce vrea clientul, a spune povestea produsului și a păstra vie tradiția. Concurenții din Australia și Noua Zeelandă au arătat că, deși în alte părți ale lumii măcelăria a revenit în atenția publicului după o perioadă de „underground”, micile carmangerii de familie din acea parte de lume au dovedit continuitate, chiar timp de trei-patru generații, și au fost mereu un motiv de mândrie locală. Măcelarii italieni au adus în atenție faptul că tinerii nu mai gătesc la fel de mult ca înainte, preferând preparatele rapide, fapt care schimbă inclusiv felul în care arată vitrinele și oferta măcelarilor. „E o problemă că azi tinerii nu mai știu să gătească și că măcelarii trebuie să fie și bucătari”, a confirmat și Shannon Walker, inițiatorul Butcher Wars. Dincolo de diferențele de context cultural, participanții au căzut de acord că rolul măcelarului este de a aduce oamenii împreună în jurul mâncării, de a comunica direct cu clienții și de a le oferi nu doar produse, ci și povești autentice.

Această ediție inaugurală a Transylvania Butcher Wars a demonstrat nu doar nivelul ridicat al competiției, ci și forța unei comunități internaționale unite de aceeași pasiune. Întreaga lume a măcelarilor a trimis la Cluj un mesaj comun: măcelăria este artă, este meserie, este poveste.

Butcher Wars a început în 2016, la cel mai mare festival de barbeque din Australia, Meatstock, și s-a extins rapid în alte orașe australiene și în Noua Zeelandă. Astăzi, competiția a ajuns la peste 30 de ediții organizate în 10 țări. Scopul Butcher Wars este de a pune în lumină măiestria meseriei de măcelar, evidențiind atât arta tranșării unei carcase în piese de carne, cât și talentul de a realiza prezentări spectaculoase în fața unui public numeros. Inițiatorul competiției, Shannon Walker, consideră că un bun măcelar reunește, într-un echilibru perfect, toate aspectele meseriei: viteza și precizia în mânuirea cuțitului, creativitatea, abilitatea de a interacționa cu clienții și de a se prezenta impecabil atât el, cât și vitrina în care își expune produsele.

Organizatori: Fundația Ștefan Moldovan, AgroCluster Transilvania.

Parteneri principali: USAMV Cluj-Napoca, Romanian Business Leader, Federația Națională ProAgro, APAR.

