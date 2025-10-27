EDUCAȚIE

Prezentare la UBB: Viitorul patologiei. AI și terapii personalizate

27 octombrie 20250 commentarii

Institutul STAR-UBB al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) va continua joi, 30 octombrie 2025, de la ora 16:00, seria de cursuri și prelegeri „Studium Generale”, găzduită de Turnul Croitorilor, cu o prelegere cu tema „Patologia viitorului: inteligența artificială și genetica în lupta cu cancerul”, susținută de dr. Rareș-Potcoavă Buiga, CS II al Institutului STAR-UBB, anunță reprezentanții UBB Cluj-Napoca.

După cum mai arată aceștia, dr. Rareș Buiga va explica modul în care integrarea algoritmilor de AI cu analiza genomică permite identificarea biomarkerilor, stratificarea riscului și stabilirea unor diagnostice mult mai precise: Va prezenta exemple practice, de la modele care detectează modificări histopatologice subtile la secvențiere tumorală care orientează terapiile țintite, și modul în care acestea influențează deciziile clinice. Totodată, va aduce în discuție și provocările etice, de reglementare și implementare în laborator, precum și nevoia de validare clinică riguroasă. Participanții vor pleca cu o idee generală despre direcțiile concrete de colaborare între patologi, geneticieni și ingineri de date în vederea accelerării progresului în medicina oncologică personalizată.

Studium Generale este un spațiu de întâlnire interdisciplinar al profesorilor și studenților Universității Babeș-Bolyai și al invitaților lor. Acesta permite dialogul dintre discipline și angajează universitatea într-o reflecție asupra propriilor întrebări universale asupra cunoașterii. Programul dovedește continuitatea cu practicile intelectuale ale universităților medievale legate de întrebările quodlibetale: despre orice, pentru fiecare, în aceeași comunitate de studiu”, potrivit reprezentanților UBB.

Studium Generale la UBB, în cadrul Institutului STAR-UBB, reprezintă o serie de conferințe săptămânale, în timpul anului academic, ținute de personalități ale universității sau invitate, care chestionează o temă a propriei discipline în dialog cu alți membri ai universității. Inițiat în anul 2019 de prof. univ. dr. psih. Daniel David, profesor al Universității Babeș-Bolyai, ministru al Educației și Cercetării, acest program de conferințe se desfășoară într-o formă hibridă, încurajând prezența fizică a publicului, transmis ulterior și online pe canalul de Youtube al UBB (https://StudiumGenerale) și pe pagina Facebook a Universității (https://www.facebook.com/UnivBabesBolyai).

T.S.

