POLITICĂ

Președintele Senatului, Mircea Abrudean: România este şi va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului

9 noiembrie 20250 commentarii

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidenţiat, duminică, într-un mesaj transmis cu ocazia Zilei Internaţionale de luptă împotriva fascismului şi antisemitismului, că România este şi va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului.

„Istoria nu se uită. Momente ca acesta sunt importante pentru a ne aduce aminte de tot ceea ce ne-a unit şi despărţit în vremuri grele, pentru a nu repeta greşelile trecutului. Comemorăm astăzi victimele nevinovate ale urii, intoleranţei şi violenţei generate de regimurile totalitare”, se arată în mesajul publicat pe site-ul Senatului.

Abrudean subliniază că „această zi ne reaminteşte că libertatea, demnitatea umană şi respectul nu sunt câştiguri definitive şi că trebuie protejate prin educaţie, prin implicare civică şi printr-o cultură a responsabilităţii colective”.

„România este şi va rămâne ferm angajată în combaterea antisemitismului, a urii şi a discriminării în toate formele lor. Promovarea toleranţei, a adevărului istoric şi a solidarităţii reprezintă datoria noastră faţă de trecut şi faţă de generaţiile viitoare”, a transmis Abrudean.

