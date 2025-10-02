POLITICĂ

Președintele României, prezent la Copenhaga, va prezenta raportul privind anularea alegerilor din decembrie 2024

Președintele Nicușor Dan va prezenta joi, la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul procurorului general privind anularea alegerilor prezidențiale în decembrie 2024, șeful statului menționând că este vorba despre o inițiativă a țării noastre.

El a precizat, la sosirea la summit, că se va discuta despre situația din Republica Moldova după alegerile parlamentare, problema dronelor, dezinformarea și influența rusă.

Președintele a menționat că va prezenta materialul procurorului general al României care include finanțarea și ‘încercările grupării Potra de a destabiliza’.

‘Cea mai importantă este partea de influență pe rețele sociale cu acel mecanism prezentat de procurorul general, cu trei etape, cu un site care se duce într-un alt site, care aparent este legat de viața curentă, (…) faci click, te duci într-un alt site și de acolo te duci într-un site clonă al unei televiziuni sau într-un site chiar respectabil și pare că știrea aia e chiar adevărată. (…) Apoi modul în care au operat pe TikTok astfel încât hashtag-ul ‘Georgescu’ să fie foarte sus în top’, a detaliat Nicușor Dan.

‘Va fi o discuție despre ce face fiecare pentru a combate asta’, a transmis șeful statului.

Întrebat dacă prezentarea a fost solicitată de parteneri, Nicușor Dan a răspuns: ‘E inițiativa noastră. A fost o întrebare și acum avem răspunsul’.

