Premiul „Pasagerul cu numărul trei milioane” a fost desemnat unei femei din business

7 noiembrie 20250 commentarii

Moment festiv pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca

Joi, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj Napoca a avut loc un moment festiv, de referință, prilejuit de atingerea pragului trei milioane de pasageri în anul 2025. Este al treilea an consecutiv când aeroportul clujean atinge acest orizont, devenind singurul aeroport din România care a obținut această performanță trei ani consecutiv. Momentul central al evenimentului l-a constituit desemnarea și premierea câștigătorului „trei milioane” în persoana clujencei Carmen Ramona Crișan, administrator al unei companii din Cluj Napoca. Aceasta urma să călătorească cu o cursă a companiei Animawings de la Cluj Napoca spre Istambul. Pasagerul cu numărul trei milioane a fost desemnat chiar înainte de îmbarcare, la ghișeele de check-in ale companiei Animawings. La realizarea atmosferei de sărbătoare și-au dat concursul soliști ai Operei clujene și studenți ai Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj Napoca.

Un moment al emoțiilor

Cu ocazia premierii, câștigătoarea premiului a declarat: „Faptul că sunt câștigătoarea acestui premiu, mă face să trăiesc un moment de bucurie și să am emoții. Am multe călătorii pe care le-am făcut cu plecare de pe aeroportul din Cluj. Dar este prima dată când călătoresc cu compania Animawings” – a spus Carmen Ramona Crișan.

De zece ani visez la acest prag !”

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj a precizat cu această ocazie: „Mă bucur să fiu la acest eveniment important din cel puțin două motive. În primul rând astăzi am atins o bornă la care am visat. Aeroportul este o poveste de succes care a continuat să se deruleze an de an. De acum zece ani visez ca acest aeroport să atingă acest prag, călătorul cu numărul trei milioane. Iată că am reuși să demonstrăm că atunci când ai continuitate în proiecte – făcând și vorbind mai puțin! – se văd rezultatele. În acest aeroport s-au investit banii clujenilor. Acesta este principalul motiv pentru care sunt aici și cu această ocazie vreau să-i felicit pe toți cei care au avut un rol în dezvolatrea aeroportului. Clujenii au înțeles acest efort și au contribuit cu taxe și impozite la dezvoltarea acestei porți aeriene a Clujului. Continuăm investițiile majore în infrastructură, capacitate operațională și servicii, deoarece ne dorim un aeroport modern, competitiv și pregătit pentru viitor. Acest rezultat remarcabil demonstrează încrederea pasagerilor și a companiilor aeriene în potențialul județului Cluj și al întregii regiuni, iar noi rămânem ferm angajați să susținem extinderea conectivității, atragerea de noi rute și crearea celor mai bune condiții pentru dezvoltarea turismului și a mediului de afaceri din Transilvania. Rezultatul excepțional, obținut pentru al treilea an consecutiv, confirmă evoluția constantă a traficului aerian și poziția aeroportului clujean ca cel mai important aeroport regional al României”.

În urmă cu 20 de ani erau 150.000 de pasageri

La rându-i, David Ciceo, directorul general al aeroportului a precizat: „Apreciem în mod deosebit sprijinul Consiliului Județean Cluj. După cum se știe, aeroportul este în subordinea Consiliului Județean, iar dezvoltarea spectaculoasă se datorează instituției în subordinea căreia se află aeroportul. Dacă în 2005 aveam 150.000 de pasageri pe an, iată că am reușit să ajungem la trei milioane de pasageri și cu perspectiva să încheiem anul cu un prag atins de trei milioane și jumătate de pasageri. Noi suntem 340 de angajați dar în perimetrul aeroportului lucrează peste 35 de societăți, adică în jur de 1.500 de persoane. Ceea ce vreau să subliniez este faptul că până la urmă este o muncă de echipă. Nu pot să trec peste faptul că în această muncă suntem ajutați și de Poliția de Frontieră, Serviciul Român de Informații, ROMATSA, Poliția Transporturi Aeriene și Vama. Toate aceste entități au un rol esențial în buna deșfășurare a activității aeroportului și în dfeservirea pasagerilor”.

Un prag atins mai repede

În 2024, aeroportul clujean a încheiat anul cu 3,26 milioane de pasageri, situându-se astfel pe locul al doilea la nivel național, după aeroportul din București – Otopeni, iar în acest an ținta este atingerea a 3,4-3,5 milioane de pasageri. De remarcat este și faptul că în 2025 pragul a fost atins mai repede decât în anii precedenți. Acesta este argumentul pentru care se estimează că până la finalul anului în curs se va ajunge la 3,5 milioane de pasageri înregistrați pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj . Anul 2025 se dovedește a fi unul al consolidării performanței pentru Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, prin media lunară de peste 250.000 pasageri, cu un vârf record de 360.000 de pasageri în luna august, prin cele peste 40 de destinații regulate, alături de până la 15 destinații de charter turistice, precum și prin noile proiecte demarate și strategia de dezvoltare a aeroportului clujean pentru atingerea a 10 milioane de pasageri în anul 2045. De asemenea, distribuția echilibrată între traficul Schengen și Non-Schengen, precum și numărul tot mai mare de conexiuni directe către marile huburi europene – București, Istanbul, Munchen, Zurich confirmă rolul strategic al Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj în rețeaua națională și internațională de transport aerian.

Beniamin Pascu

