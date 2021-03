Premiile Oscar 2021: Două finale pentru „Colectiv”! Alexandru Nanau, lovitură de Maestru

Se întâmplă și minuni. Și minunea cea mare ține de dubla nominalizare a filmului Colectiv la film internațional și film documentar, intrare în Final 5 pentru 25 aprilie, 2021, premieră absolută pentru filmul românesc. În plus, este o premieră și pentru jurnaliștii cotidianului Gazeta sporturilor, ale căror investigații stau la baza scenariului. Este practic pentru prima dată când un ziar din România și investigațile jurnaliștilor au parte de o asemenea recunoaștere. Adevărul este că pelicula regizorului Alexander Nanau este deja încununată de multe premii internaționale, plus nominalizări, cum este cea la BAFTA.

Să vedem „adversarii” din seara zilei de 25 aprilie, din ambele secțiuni…

Film documentar

* Colectiv (producție România; regizor Alexander Nanau), tema o cunoașteți, nu mai insist asupra ei. Nu insist dintr-un singur motiv: situația este departe de a fi rezolvată, accidente de acest fel putând avea loc în multe locații de pe întreg cuprinsul țării. Vor fi tot atâtea subiecte pentru regizorii români.

* Crip Camp (producție Statele Unite), regia James Lebrecht și Nicole Newnham, îi are ca producători executivi pe soții Obama, Michelle și Barack. Acțiunea filmului începe odată cu anul 1971, în Camp Jened, o tabără de vară pentru adolescenții cu dizabilități. Este lupta acestora pentru o recunoaștere a statutului lor, dar și pentru o legislație privind incluziunea socială și accesibilitatea.

* The Mole Agent (Chile, regia Maite Alberdi) propune o poveste bazată pe fapte reale: relele tratamente aplicate persoanelor în vârstă, la un azil pentru bătrâni din Chile.

* My Octopus Teacher (Statele Unite; regia James Reed și Pippa Ehrlich) surprind un an alături de regizorul Craig Foster în timpul scufundărilor sale libere lângă Cape Town, Africa de Sud, în relație cu o tânără…caracatiță, impactul pe care legătura îl are asupra regizorului.

* Time (Statele Unite, regia Garrett Bradley) este pelicula care poate trezi simpatia juraților din finală. Scenariul se bazează pe un caz real, lupta de 20 de ani dusă de Sibil Richardson pentru a obține eliberarea condiționată a soțului, încarcerat pe nedrept, în urma unei grave erori judiciare.

Film internațional

* Colectiv (producție România, regia Alexander Nanau), nu mai reiau poveștile. Vă ofer doar o scurtă declarație a regizorului Nanau: „Miza nu e să mă cert cu politicienii. Ei schimbă discuția, iar discuția e cum ajută statul cultura”.

* Antoher Round (producție Danemarca; regis Thomas Vinterberg) are o acțiune interesantă. Patru profesori vor să afle dacă viețile lor se vor îmbunătăți dacă vor menține un nivel corespunzător dealcool în…sânge!

* Better Days (producție Hong Kong, regia Kwok Cheung Tsang) este o surpriză și încă una plăcută, un altfel de film după multele kung fu.

* The Man Who Sold His Skin (producție Tunisia; regia Kaouther Ben Hania) are un plot ce poate genera Statueta de Aur. O căsătorie forțată obligă o tânără să-și tatueze o viză Schengen pe spate, opera fiind făcută de unul dintre cei mai controversați artiști contemporani din Occident. De urmărit!

* Quo Vadis, Aida? ((producție Bosnia și Herțegovina; regia Jasmila Zbanic) începe odată cu ocuparea orașului Srebenica de către trupele Armatei Srpska, înainte de masacru. Vă invit să vedeți filmul. Să fiu sincer, vă invit să le vedeți toate, toate sunt bune, toate anunță o luptă crâncenă pentru celebrele Statuete puse în joc.

Vor fi pe covorul roșu la ediția 93-a

Mank conduce detașat cu 13 prezențe, urmat de The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal și The Trial on the Chicago 7-toate cu câte 6 prezențe. Sunt titluri cu care v-am obișnuit deja, le-am anticipat prezența în acest Final 5, voi mai scrie despre ele post 25 aprilie. Mai sunt de spus și scris următoarele: votanți Oscar au fost din peste 90 de țrăi ale lumii; 23 sunt categoriile de premii, cele mai bune dacă vreți, fiind cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun scenariu original/adaptat, interpretări (rol principal, rol secundar), partitură originală, cântec original. Apoi intră în calcul premiile tehnice: scenografie, montaj, montaj sunet, design producție, costume, machiaje și coafuri, efecte speciale…În fine, de amintit sunt și Oscarurile pentru film animație, scurtmetraj documentar, premiile speciale.

Actorii…

Am amintit filme care intră pe covorul roșu. Dintre actori îi amintesc acum pe Sir Anthony Hopkins, Gary Oldman, Sacha Baron Cohen, Frances McDormand, Viola Davis, Glen Close, Olivia Colman…

Pentru noi, românii, urmează cinci săptămâni de așteptare. Și ce așteptare! Sperăm să merite. România merită un Oscar. Și dacă vor fi două cu atât mai bine.

Demostene ȘOFRON