Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat

8 septembrie 20250 commentarii

Premierul japonez Shigeru Ishiba a demisionat, informează duminică agenţiile internaţionale de presă.

Conform presei nipone, el îşi anunţase mai mulţi colegi din Partidul Liberal Democratic (LDP) că intenţionează să se retragă de la conducerea guvernului.

„Am decis să demisionez din funcţia de preşedinte” al LDP, a declarat el într-o conferinţă de presă convocată la amiază; AFP, care îl citează, menţionează că potrivit practicii politice din Japonia, liderul partidului de guvernământ devine şi şef al executivului.

El a menţionat că a încheiat un tratat comercial cu Statele Unite privind taxele vamale asupra cărora insistă preşedintele american Donald Trump, ceea ce a însemnat „depăşirea unui obstacol major”, apoi – părând emoţionat – a adăugat că ar dori „să predea ştafeta generaţiei următoare”.

Publicaţii din Japonia pun gestul politicianului pe seama dorinţei de a evita divizarea partidului.

Ishiba, în vârstă de 68 de ani, era prim-ministru din octombrie anul trecut, într-un guvern de coaliţie format de LDP alături de un partener mai mic, formaţiunea Komeito. El a pierdut în iulie majoritatea în camera superioară a parlamentului de la Tokyo, după ce rămăsese în minoritate în camera inferioară încă din toamnă, reaminteşte dpa.

Cu toate că declarase iniţial că intenţionează să rămână în funcţie şi declarase chiar marţi că va lua o decizie privind viitorul său politic „la momentul potrivit”, Ishiba s-a hotărât, se pare, după discuţii purtate sâmbătă seara cu doi apropiaţi ai săi, fostul premier Yoshihide Suga şi ministrul agriculturii, Shinjiro Koizumi.

Ishiba a cerut LDP să organizeze alegeri interne pentru desemnarea unui nou lider. Potrivit Reuters, cele mai mari şanse de a câştiga le au Koizumi şi veteranul Sanae Takaichi, un critic al creşterii dobânzilor decise de Banca Japoniei. 

